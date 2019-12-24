Строительство "Северного потока – 2" может затянуться: у России нет нужных судов

Для создания судов, которые смогут осуществить прокладку газопровода, понадобится более пяти лет

Фото: nord-stream2.com

Российская Федерация не имеет необходимых судов для завершения укладки газопровода "Северного потока-2", против которого США ввели санкции. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) РФ Алексея Рахманова, передает "РБК-Украина".

По его словам, ОСК готова приступить к проектированию и строительству таких судов. Для этого потребуется 1,5-2 года на разработку и 3-4 года на производство.

"Насколько мне известно, таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты из имеющихся в наличии и приступить немедленно к работе, нет. Как правило, такие суда строятся под конкретный проект и очень редко используются для каких-то работ на свободном рынке", - сообщил Рахманов.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

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