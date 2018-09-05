Строительство "Северного потока – 2" переходит на новый этап

Сегодня, 10:41

В Финляндию прибыло судно для подводной укладки труб

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В ближайшее время начнется укладка подводной части газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление представителя Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что судно-трубоукладчик Solitaire проложит часть газопровода в финской исключительной экономической зоне, а затем перейдет на другой участок. Позже в 2018 году Solitaire должен будет начать укладку труб в водах России.

Согласно данным Marine Traffic, Solitaire уже прибыл к порту Хельсинки. Куда он должен отправиться после захода в этот порт, пока не сообщается.

Ранее работы по строительству "Северного потока – 2" начались в Германии.

Как известно, газопровод "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода достигнет 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. 

Украина выступает против этого строительства, называя его политически мотивированным. Вместо этого Киев предложил ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину. Тем не менее, в Германии считают проект экономическим.

Впрочем, ФРГ выдвинули России условие запуска "Северного потока – 2": по мнению правительства Ангелы Меркель, транзит газа через Украину все равно должен сохраниться. 

Как ранее заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт Украина должна модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа:

Также Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет та же судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Кроме того, в США уже поданы на рассмотрение пять законопроектов, которые вводят санкции против России из-за "Северного потока – 2". Компании, которые задействованы в строительстве газопровода, имеют большие риски попасть под санкции США.
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Источник:

УНИАН

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