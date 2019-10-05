Субсидии, цены, прожиточный минимум: что изменилось за неделю

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Учимся оформлять субсидию онлайн и готовимся к рекордным ценам на популярные овощи. Читайте ТОП-5 главных экономических новостей страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Экономисты дали прогноз на зиму, что будет с ценами на овощи

Украинцев в 2019 году пугают рекордные цены на популярные овощи. Например, картошка в Украине уже стоит дороже, чем в Польше. Эксперты предупреждают: ждать снижения цен сейчас бесполезно – овощи продолжат дорожать, и до следующего сезона ситуация не изменится.

"Цены на овощи и фрукты будут расти, а импорт будет дорожать. А внутренние цены уже будут формироваться, исходя из цен на импорт. До следующего сезона ситуация не изменится, наоборот, зимой часть овощей может даже подорожать, та же картошка, капуста, морковь. Т.е. все те позиции, которые выращиваются на открытом грунте", – спрогнозировал в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Борис Кушнирук.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также прогнозирует подорожание.

"Цены, которые есть сейчас, – это минимальные цены, которые будут на овощи. А к зиме, скорее всего, цены пойдут вверх. Но верхним пределом роста цены на всю борщовую группу овощей является цена наших ближайших соседей, плюс транспортные расходы. Когда в прошлом ноябре у нас сильно выросла цена на лук, почти на 200% по сравнению с позапрошлым годом, то к нам поехал лук из Казахстана. В этом году, впервые в истории Украины, к нам поехала белорусская картошка, потому что картошка в Украине была дороже на 35%", – подытожил Пендзин.

Больше читайте в специальном материале сайта "Сегодня": "Овощи в Украине дорожают: что происходит и остановится ли рост цен"

Напомним, пока овощи в Украине становятся все более "золотыми", цены на мясо немного упали. Из-за этого украинцы стали активнее покупать свинину, потребление которой ранее резко упало из-за дороговизны.

Цены на автогаз в Украине: появился прогноз на октябрь

Эксперты уже предупредили украинцев о росте цен на бензин. При этом на рынке автогаза тоже намечаются изменения. Цена после снижения вернулась на прежний уровень – до 11,60 грн.

Однако с 1 октября увеличилась пошлина на российский сжиженный газ, а это влияет на весь импорт, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт нефтегазового рынка Украины Леонид Косянчук. По его словам, это не единстенный фактор, который повлияет на рынок автогаза в октябре.

"Трейдеры, чтобы сгладить свои расходы, законтрактовали много газа, и октябрь будет профицитным. Этот профицит будет тянуть [цены] вниз. Другой фактор будет влиять на подорожание. Есть прогноз по росту курса доллара, и еще подорожание сжиженного газа в Средиземном море. То есть импортная цена будет расти. Но в ближайших перспективах никаких предпосылок к подорожанию газа нет, как и для падения цен. Уровень, на котором он есть сегодня, – объективный", – считает Косянчук.

Больше читайте в специальном материале сайта "Сегодня": "Цены на горючее начали расти: чего ждать автовладельцам в ноябре"

Стало известно, сколько пенсионеров получили субсидии живыми деньгами

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в сентябре обеспечил выплату пенсионерам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за август 2019 года. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

По данным ПФУ, общая сумма монетизированных субсидий за месяц составила 147,6 млн грн, а количество получателей – 645,3 тыс. человек.

Новости "Сегодня" писали, что 26 сентября ПФУ отчитался о завершении финансирования пенсионных выплат за сентябрь и жилищных субсидий за август в соответствии с утвержденными графиками. По данным фонда, на выплату пенсий было направлено 35,1 млрд грн, а на выплату жилищных субсидий – 147,6 млн грн.

По данным фонда, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

Поднимут, но не сразу: каким будет прожиточный минимум в Украине

Каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума. Об этом говорится в Программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Кабмина, которую проанализировал сайт "Сегодня".

О повышении прожиточного минимума до уровня реального новая команда власти говорит не первый день. Сайт "Сегодня" уже писал о том, что в проекте госбюджета на 2020 год Кабмину было поручено "предпринять решительные шаги", чтобы довести показатели прожиточного минимума до реального уровня. Представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук пояснила, что "премьер поставил амбициозную задачу увеличить [прожиточный минимум] до 4,5 тыс. грн".



Упоминание о такой цели в законопроекте о бюджете на 2020 год позволяло предположить, что прожиточный минимум постараются повысить в течение именно 2020 года. Однако из слов Алексея Гончарука во время презентации программы работы правительства, скорее, следовало, что это задача более отдаленного периода.



"Для того, чтобы обеспечить такой прожиточный минимум, экономике необходимо вырасти очень сильно. По нашим расчетам, минимум – на 33%. Чтобы каждый человек, который нуждается в такой помощи от государства, получил достаточно денег, чтобы считаться над чертой бедности. Полностью это явление преодолеть в ближайшие годы будет очень сложно, но мы точно хотим приблизиться к решению этого вопроса", – сказал, в частности, премьер.

Больше читайте в специальном материале сайта "Сегодня": "Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет"

Появилась пошаговая инструкция, как оформить субсидию онлайн

Министерство социальной политики Украины сегодня, 3 октября, обнародовало инструкцию, как оформить жилищные субсидии по интернету.

Заявителю необходимо зайти в рубрику "Е-сервисы" на сайте Минсоцполитики и нажать на подрубрику "Субсидии", после чего он автоматически попадет на сайт, где нужно выбрать один из трех способов регистрации.

Шаг 1

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При выборе "Регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "Регистрация или вход с идентификацией BankID", подача и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости лично посещать управление социальной защиты.

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При выборе "Регистрация или вход по адресу электронной почты" необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте заявитель получит ПДФ-версию документа, которую нужно распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).

Шаг 2

После успешного входа в систему осуществляется переход к заполнению электронных форм:

заявления о назначении и предоставлении в денежной форме через … (указывается отделение банка);

декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии.

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Шаг 3

После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить, подтвердить правильность внесенных данных и подать документ.

В результате на электронный адрес придет письмо, что заявление зарегистрировано, а также указан его номер. В нем будут также копии поданных документов.

"Заявление будет рассматривать именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы. В случае если вы не использовали электронную цифровую подпись, вам придется лично обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы собственноручно подписать документы", – говорится в сообщении Минсоцполитики.

Позже сотрудники свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита.

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