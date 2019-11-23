Субсидии, тарифы, цены: что изменилось за неделю

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сколько будем платить зимой за отопление и как по-новому сможем обналичивать деньги – читайте ТОП-5 главных экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине подсчитали средний размер субсидии

Средний размер назначенной в октябре 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно украинское домохозяйство уменьшился на 8,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 492,1 грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, субсидии в прошлом месяце получили более 2,4 млн домохозяйств.

С января по октябрь этого года за субсидиями обратились 3,7 млн домохозяйств (-39,3%). За этот период количество домохозяйств, которым их назначили, выросло на 20,4% – почти до 4,7 млн (учитывая тех, кто обратился за субсидиями в 2018 году, но кому назначили их только в этом году).

Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам по итогам десяти месяцев, составила почти 1,7 млрд грн.

Новости "Сегодня" писали, что на выплату субсидий в 2020 году в бюджете заложено более 47 млрд грн. По мнению министра финансов Оксаны Маркаровой, этого объема достаточно для прохождения нынешнего отопительного сезона и начала следующего.

О том, какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

Тарифы "спустили с цепи": почем будет тепло зимой

Тарифы на отопление и горячую воду могут вырасти. 16 ноября Кабмин отменил действие постановления КМУ от 26 июня 2019 года, которым были установлены предельные тарифы на поставки тепловой энергии и горячей воды (№560).

То постановление называлось "Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг". И предполагало, что в областных центрах и г. Киеве в течение отопительного сезона 2019/2020 годов тарифы на отопление не должны превышать 1400 грн за 1 Гкал, включая НДС (при наличии приборов учета), или 35,21 грн за 1 кв. м (в домах без счетчиков тепла). А тарифы на горячее водоснабжение, с учетом НДС, не могут превышать 83,66 грн за 1 кубометр – для квартир с полотенцесушителями и 75,74 грн/1 куб. м – в случае отсутствия полотенцесушителей.

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Однако наступил отопительный сезон, и новое правительство заявляет, что средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию еще до принятия постановления Гройсмана, на 1 мая 2019 года, был намного больше: 1807 грн за 1 Гкал. Постановление №560, мол, вводило нерыночные механизмы и вынуждало местные бюджеты покрывать разницу между реальным и предельным тарифом, что "для абсолютного большинства городов является непосильным". За весь отопительный сезон 2019/2020 местным бюджетам пришлось бы выложить порядка 7 млрд грн.

"В случае его функционирования [постановления №560] ряд городов окажутся под угрозой отключения отопления и горячего водоснабжения из-за невозможности покрыть себестоимость услуг и невозможности компенсировать экономически обоснованную стоимость их предоставления", – сообщают в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

По сообщению Минэнерго, с просьбой отменить граничные тарифы к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины. Поэтому нет сомнений в том, что после отмены постановления о граничных ценах тарифы на тепло и горячую воду вырастут во многих регионах Украины.

Насколько именно, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Тарифы "спустили с цепи": почем будет тепло зимой".

Суд обязал Кабмин посчитать прожиточный минимум правильно и переделать бюджет

Размер официального прожиточного минимума, который фигурирует в законе о государственном бюджете и на основании которого рассчитываются пенсии и многие социальные выплаты, признан незаконным. Как сообщает сайт проекта "Открытый суд", на днях Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение резонансного судебного дела о незаконности размера прожиточного минимума по иску руководителя проекта "Открытый суд", кандидата юридических наук Станислава Батрина к Кабинету министров Украины. Коллегия судей постановила признать противоправными бездеятельность и действия Кабмина по установлению справедливого размера прожиточного минимума и обязала правительство установить прожиточный минимум в соответствии с требованиями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

Согласно упомянутым законам, прожиточный минимум должен устанавливаться Кабмином после того, как будет проведена научно-общественная экспертиза набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, которые включаются в потребительскую корзину. Пересмотр корзины и экспертиза должны проводиться не реже одного раза в 5 лет. Однако суд зафиксировал "противоправную бездеятельность" Кабмина в этом вопросе. Дело в том, что постановление Кабмина об утверждении товаров и услуг, по которому рассчитывается прожиточный минимум (№780 от 2016 года), суд признал незаконным еще летом 2018 года. Но нового постановления, составленного в соответствии с требованиями законов, Кабмин так и не издал. Так что с юридической точки зрения непонятно, чем руководствовались чиновники, когда определяли размер прожиточного минимума на 2019-й, да и на 2020 годы.

Полностью читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Касается каждого: суд обязал Кабмин посчитать прожиточный минимум правильно и переделать бюджет"

Украинцам разрешат снимать наличные с карты в кассах магазинов

Национальный банк Украины (НБУ), который недавно отменил лимиты на покупку валюты, вынес на общественное обсуждение предложение разрешить владельцам платежных карт получать наличные из касс в магазинах, кафе и других точек продажи или предоставления услуг. Теперь все желающие могут высказать предложения к проекту постановления Нацбанка до 15 декабря, после чего НБУ утвердит это постановление и позволит проводить подобные операции.

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Также Нацбанк упростит учет операций по выдаче наличных с карточек украинцев в кассах учреждений.

Напомним, за год количество наличных денег в обращении уменьшилось более чем на шесть миллиардов гривен, говорят в Нацбанке. И это не потому, что украинцы стали зарабатывать меньше – просто они все чаще выбирают безналичные расчеты:

Как сообщила пресс-служба НБУ, такой вариант работы может помочь вывести экономику из тени, а также привести к "дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом".

В Нацбанке объяснили, что разрешение на выдачу наличных с карт в кассах содержит также принятый Верховной Радой закон об использовании регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Цены в Украине замедлили рост: Всемирный банк обновил прогноз

Всемирный банк (ВБ) ожидает дальнейшее замедление потребительской инфляции в Украине – до 5,5% в 2020 году. Об этом в ходе презентации заявила экономист представительства банка в Украине Анастасия Головач, ранее раскрывшая обновленный прогноз по росту украинской экономики. По ее словам, инфляция в Украине в 2019 году существенно замедлилась.

"Мы ожидаем ее дальнейшего снижения в 2020 году до уровня 5,5%", – сказала Головач.

Новости "Сегодня" писали, что ранее ВБ прогнозировал инфляцию в следующем году на уровне 6%. По итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, тогда как в 2017-м рост цен составлял 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

В НБУ сообщили, что внутренние политические риски для снижения инфляции ослабли одновременно с началом работы Верховной Рады IX созыва и формированием нового Кабинета министров.

По итогам октября 2019 года инфляция в Украине по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 6,5%, замедлившись с 7,5% в годовом измерении в сентябре этого года.

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