Субсидии урежут на почти 16 млрд грн: проект бюджета-2019

Проект госбюджета на следующий год предусматривает сокращение расходов на субсидии на 22,4%

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает сокращение на 15,9 млрд грн, или на 22,4% расходов на жилищные субсидии по сравнению с 2018 годом.

Согласно законопроекту о госбюджете-2019 (№ 9000) от 15 сентября 2018 года, на 2019 год предусматривается выделение 55,095 млрд грн на субвенцию местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению.

При этом на субвенцию местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату соответствующих статей в 2018 году предусматривалось 70,992 млрд грн.

На субвенцию на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предлагается выделить 2,951 млрд грн.

На субвенцию на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью, и других видов социальной помощи в проекте бюджента-2019 пердусмотрено 63,004 млрд грн.

Отметим, после роста цен на газ для населения субсидиями будут обеспечены все, кто имеет на них право и в них нуждается. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018 году, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем Министерство социальной политики вместе с Министерством финансов будет следить", – сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что в последние годы правительство активно занимается обеспечением всех субсидиантов необходимым, а также верификацией – чтобы субсидии получали те, кому они действительно нужны.

Так, с 1 июля в стране начал работать реестр получателей субсидий. Министр соцполитики Андрей Рева рассказывал, что реестр позволил обнаружить более 20 тыс. украинцев, которые получали двойную субсидию и были зарегистрированы сразу в двух регионах страны.

Напомним, рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.

Вырастут в 2019 году и социальные стандарты – минимальная зарплата и пенсии.