Субсидии, выплаты, платежки, цены: что изменилось за неделю

В этом году пасхальная корзина обойдется украинцам дороже

Фото: Сергей Николаев, "Сегодня".

Сколько платят за электричество и отопление в Европе? Когда продолжится выплата субсидий? Как грамотно экономить деньги? Читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Сколько стоит электричество и отопление в Украине и ЕС: опубликованы данные

Украинцы в 2018 году потребили почти в два раза меньше электроэнергии по сравнению со средним показателем по странам Европейского Союза (ЕС). Соответствующие данные 8 апреля опубликованы на странице Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в Facebook.

По данным НКРЭКУ, среднемесячное потребление электроэнергии в 2018 году на одно домохозяйство в Украине составило 164 кВт/ч, а в странах ЕС – 304 кВт/ч.

При этом средний показатель по Польше – 168 кВт/ч, по Венгрии – 227 кВт/ч, по Словакии – 219 кВт/ч, а Румынии – 140 кВт/ч.

При этом тариф на электроэнергию в Украине в несколько раз ниже (1,28 грн за кВт/ч), чем в указанных странах: Румыния – 4,21 грн за кВт/ч, Польша – 4,86 грн кВт/ч, Словакия – 5,84 грн кВт/ч, Чехия – 6,81 грн кВт/ч (в эквиваленте по курсу НБУ за первое полугодие 2018 года: 1 евро – 32,42 грн).

НКРЭКУ также обнародовала данные по стоимости централизованного отопления в Украине и ЕС.

Украинцам услуга обходилась в 1536 грн/Гкал, тогда как в Эстонии – 2642 грн, Латвии – 2206 грн, Дании – 2330 грн, Чехии – 2848 грн, Словакии – 3283 грн (в эквиваленте по курсу НБУ на 1 марта 2019 года).

"Потерянная" субсидия: как вернуть деньги тем, кто стал заложником сбоя системы

Жители каждой 10-й квартиры в Украине не платят коммуналку. Средний долг одного домохозяйства – под три тысячи семьсот гривен, это подсчет Госкомстата. Украинцы должны коммунальщикам 70 миллиардов гривен: 22 миллиарда – за отопление и горячую воду, шесть – за электроэнергию и 4 – за содержание домов. Но больше всего недоплачивают газовикам – 33 миллиарда.

Список должников пополнили еще и субсидианты. Тысячи людей не получили компенсации живыми деньгами. Пенсионеры, которые получают выплаты через Укрпочту, ожидали, что наличные принесут почтальоны.

А из-за сбоя в системе компенсация упала на счет в Ощадбанке, а субсидиантам забыли сказать об этом. Кто успел занять деньги и оплатил счета – остался в списке на выдачу наличных. Другие – вылетели. Как вернуть средства тем, кто стал заложником ситуации и не даст ли сбой система и в этом месяце? Читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Потерянная" субсидия: как вернуть деньги тем, кто стал заложником сбоя системы".

Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина: названа сумма

Стоимость праздничной корзины на Пасху составит по меньшей мере 248 грн, что на 8% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает "Экономический дискуссионный клуб".

В нее вошли шесть традиционных для освящения в храме компонентов: пасхальный кулич (0,7 кг – 44 грн), домашняя колбаса (0,5 кг – 130 грн), яйца (10 штук – 24 грн), сало (0,5 кг – 39 грн), хрен (0,2 кг – 10 грн), соль (0,2 кг – 1 грн).

"Больше всего в нынешней пасхальной корзине, кроме кулича, подорожали домашняя колбаса (на 13%) и сало (на 7%)", – говорится в сообщении.

Согласно расчетам, стоимость выпечки пасхального кулича (0,7 кг) в домашних условиях составит 43,55 грн, что превышает прошлогодний показатель на 7%.

"Основное влияние на повышение стоимости кулича за период, прошедший с предыдущей Пасхи, оказало подорожание сливочного масла (на 11%, +6 грн на изделии), пшеничной муки (на 19%, +2 грн), молока (на 10%, +1 грн). Зато стоимость яиц и сахара снизилась на 9-13%, что также способствовало замедлению темпов роста стоимости кулича", – сказано в сообщении.

Напомним, что в 2019 году Пасха приходится на 28 апреля.

Как сэкономить крупную сумму денег

Если не хватает денег до зарплаты, проблема может заключаться не в доходе, а в привычке тратить. Поэтому накопить на отпуск или покупку мечты – вполне возможно. Это доказывают реальные истории, которые собрал сайт "Сегодня" в специальном материале "Как сэкономить крупную сумму денег: украинцы поделились успешным опытом".

Подсчет бюджета побудил киевлянку Татьяну Даюб сократить на одну количество чашек кофе, которые она выпивает за день.

"Оказалось, что я пью по две–три чашки кофе в день, в основном это большой латте. Стоимость одного варьируется от 30 до 38 гривен. То есть я в месяц на кофе трачу 3240 гривен, а это почти минимальная зарплата", – делится наблюдениями Татьяна.

Просто отказавшись от одной чашки в день она уже сэкономила 1000 гривен.

Другая жительница Киева – Виктория Билан – привыкла откладывать 10% от доходов. Но потом захотела собственный автомобиль и копилку пришлось наполнять активнее.

"Уже машина моя, за полгода я собрала на первый взнос, на кредит", – говорит Виктория.

Необходимая сумма составляла 60 тысяч гривен. На полгода пришлось отказаться от отпуска и сотни мелочей, которые на самом деле стоят кучу денег.

"Я не покупала себе какую‑то одежду, не ходила по барам, ресторанам..." – вспоминает Виктория.

Финансовый коуч Марина Ждан уверена, что накопить несколько тысяч – довольно легко, ведь украинцы немало тратят на еду и впечатления. При зарплате в 10 тысяч гривен начинать копить следует с 1%.

"Если нет привычки откладывать хотя бы сто гривен в месяц, то вы тысячу не отложите. Откладывайте первый месяц 100 гривен, или каждый день одну-две гривни... Тогда вы увидите, что два месяца прожили нормально и даже от кофе не отказались", – говорит специалистка.

По ее словам, главное – не заставлять себя, а делать все в форме игры или эксперимента. Кроме того, банки часто предлагают услугу блокирования определенной суммы с карты, например, зарплатной – каждый месяц, когда на счет поступают деньги. А забрать накопленное можно только через год.

В Кабмине сообщили о дальнейших выплатах субсидий "живыми" деньгами

Выплаты монетизированных субсидий в Украине, начавшиеся в марте, продолжатся в апреле и мае, а также в следующем отопительном сезоне.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко во время рабочей поездки в Житомир, сообщает пресс-служба правительства.

"Нужно обеспечить дальнейшее информирование граждан о монетизации субсидий и выплаты соответствующих средств вовремя и в полном объеме, так как выплата "живых средств" продолжится в апреле и мае", – отметил он.

Вице-премьер напомнил, что в целом по Украине монетизированные субсидии через Пенсионный фонд и Ощадбанк получают около 3,5 млн семей, а ежемесячная сумма начисления субсидий составляет 5,7 млрд грн.

Он также добавил, что средний размер субсидии составляет 1680 грн.

Напомним, что ранее Розенко сообщил о том, что 2,3 млн хозяйств получают выплаты через Пенсионный фонд Украины, а около 1,2 млн – через Ощадбанк.

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