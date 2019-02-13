Субсидии "живыми" деньгами: появились подробности
По словам Зубко, пенсионеры будут получать субсидию с 4 по 25 число ежемесячно вместе с пенсией
4,2 млн домохозяйств Украины имеют возможность получить субсидию, из которых 70% – это пенсионеры.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба правительства сегодня, 13 февраля.
По его словам, субсидия будет рассчитываться на основе социальных норм потребления, тарифов и дохода домохозяйства.
"Пенсионеры будут получать субсидию с 4 по 25 число ежемесячно вместе с пенсией – на существующие пенсионные карты или наличными через почтовые отделения, или курьером "Укрпочты" домой", – заявил он.
Зубко добавил, что граждане непенсионного возраста будут получать первую субсидию денежным переводом через платежную систему "Швидка копійка".
"Для этого необходимо обратиться в любое отделение "Ощадбанка" с документом, удостоверяющим личность", – добавил он.
Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Переход на монетизацию субсидий предусматривает еще два этапа. Читайте больше в материале "Сегодня" о тотальной монетизации субсидий в три этапа.
6 февраля Кабинет министров Украины одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день Президент Петр Порошенко заявил, что они начнутся с 4 марта. По его словам, в среднем размер выплаты составит 1500 гривен.
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