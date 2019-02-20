Суд арестовал экс-руководителей "Укргазбанка", подозреваемых в присвоении 39 миллионов

19 февраля суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка

Суд арестовал экс-руководителей "Укргазбанка", подозреваемых в присвоении 39 миллионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/19e/94e/5c519e94e32cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/19e/94e/5c519e94e32cb.jpg 2019-02-20T01:45:00+02:00 Экономика 19 февраля суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка

Двум из трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщает сайт Нацполиции, ранее экс-заместителю председателя правления банка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 960 500 гривен, а руководителю коммерческой структуры – домашний арест.

19 февраля суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка. Согласно постановлению суда последний взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в 90 миллионов гривен.

Как сообщалось, 11 февраля бывшему члену наблюдательного совета, экс-заместителю председателя правления "Укргазбанка" и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия по установлению всех участников указанной преступной "схемы" по разворовыванию средств государственного банка.

В полиции также напомнили, что 9 января обвинительный акт по одному из эпизодов был направлен в суд - бывшего заместителя председателя правления банка АБ "Укргазбанк" и руководителя одной из дирекций обвиняют в завладении 100 миллионами гривень государственных средств.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали подозреваемую в присвоении средств Укргазбанка на сумму 250 млн гривен.

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