Суд Лондона вынес решение в деле ПриватБанка

Сегодня, 18:01

Подконтрольные бизнесменам компании должны предоставить суду детальную информацию о части операций

Игорь Коломойский. Фото: Александр Пархоменко
Игорь Коломойский. Фото: Александр Пархоменко

Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, детализировать информацию об операциях ПриватБанка со средствами, полученными от других лиц.

Речь идет о компаниях Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Сумма сделок, которые заинтересовали суд, составляет 1,9 млрд долларов.

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Как известно, собственниками ПриватБанка до его национализации являлись бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. 

Ранее суд арестовал заводы экс-бенефициаров ПриватБанка. Должностные лица "Привата" подозреваются в завладении 19 миллиардами гривен рефинансирования, выделенного финучреждению Нацбанком Украины.  

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Новый менеджмент банка, назначенный НБУ, обратился с иском против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса. Государство пытается доказать, что прежние владельцы ПриватБанка незаконно вывели в оффшоры 5,5 млрд долларов. В декабре 2017 года британский суд наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов. Решение суда пока является временным – до вынесения окончательного вердикта.

Напомним, ранее обвинения Нацбанка подтвердили данные независимого аудита – компания Kroll подтвердила, что ПриватБанк был объектом "масштабных и скоординированных мошеннических действий" как минимум в течение 10 лет до национализации. Кроме того, Kroll установил, что отчеты бывшего аудитора ПриватБанка не соответствовали действительности.
Коломойский, ПриватБанк, боголюбов

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Источник:

Интерфакс-Украина

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