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Суд отказался разблокировать конкурс на пост главы Таможенной службы

Сегодня, 17:44

Соответствующее решение принял Окружной админсуд Киева

Фото: Pixabay

Окружной административный суд Киева отказался отменить решение по запрету конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы (ГТС).

Об этом сегодня, 25 апреля, написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"У нас сегодня временная измена… Конкурс остается приостановленным в соответствии с решением комиссии. Будем апеллировать и бороться дальше за создание прозрачной и профессиональной таможни", – отметила она.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на Государственную налоговую (ГНС) и Государственную таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб. 

17 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска народного депутата Андрея Антонищака, в котором тот просил приостановить действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса по отбору главы ГТС. В результате последний этап конкурсного отбора не состоялся.

В то же время 23 апреля заместитель министра финансов Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя ГНС, его кандидатуру должен утвердить Кабинет министров.

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Тег ГНС, ГФС, Маркарова, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба

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