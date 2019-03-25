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Суд открыл дело из-за премии Коболева

Сегодня, 15:47

Исковое заявление подал "Нафтогаз" против Государственной аудиторской службы

Фото: AFP
Суд открыл дело из-за премии Коболева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/94b/c44/5c794bc44d932.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/94b/c44/5c794bc44d932.jpg Экономика Исковое заявление подал "Нафтогаз" против Государственной аудиторской службы

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о выплате премии главе компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в размере 228 млн гривен, сообщает 25 марта пресс-служба суда.

Исковое заявление подал "Нафтогаз" против Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ).

Согласно сообщению, истец просит суд признать противоправным и отменить требование ГАСУ, в котором говорится, что указанная премия была выплачена с нарушением постановления Кабинета министров о размерах оплаты работы руководителей государственных предприятий.

Также в данном требовании указано, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности "Нафтогаза" аудиторы установили нарушение законодательства – без оснований списана дебиторская задолженность российского "Газпрома" на сумму более 11 млн гривен, чем причинен ущерб на указанную сумму, добавили в пресс-службе суда.

Подготовительное заседание назначено на 13 мая.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал премии топ-менеджмента "Нафтогаза" "космическими". Позже наблюдательный совет компании и правительство согласовали условия продления договора с Коболевым как главой компании.

В постановлении правительства говорится, что уровень вознаграждения Коболева составит "50 процентов месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании".

По данным СМИ, набсовет "Нафтогаза" подписал контракт с Коболевым на условиях Кабмина.

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Тег суд, Нафтогаз, премия, Нафтогаз Украины, Коболев, Госаудитслужба

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