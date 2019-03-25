Суд открыл дело из-за премии Коболева
Исковое заявление подал "Нафтогаз" против Государственной аудиторской службы
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о выплате премии главе компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в размере 228 млн гривен, сообщает 25 марта пресс-служба суда.
Исковое заявление подал "Нафтогаз" против Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ).
Согласно сообщению, истец просит суд признать противоправным и отменить требование ГАСУ, в котором говорится, что указанная премия была выплачена с нарушением постановления Кабинета министров о размерах оплаты работы руководителей государственных предприятий.
Также в данном требовании указано, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности "Нафтогаза" аудиторы установили нарушение законодательства – без оснований списана дебиторская задолженность российского "Газпрома" на сумму более 11 млн гривен, чем причинен ущерб на указанную сумму, добавили в пресс-службе суда.
Подготовительное заседание назначено на 13 мая.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал премии топ-менеджмента "Нафтогаза" "космическими". Позже наблюдательный совет компании и правительство согласовали условия продления договора с Коболевым как главой компании.
В постановлении правительства говорится, что уровень вознаграждения Коболева составит "50 процентов месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании".
По данным СМИ, набсовет "Нафтогаза" подписал контракт с Коболевым на условиях Кабмина.
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