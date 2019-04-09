Суд отменил еще один штраф Коболеву

Решение вынес Подольский районный суд Киева

Фото: AFP

Суд отменил еще один штраф Коболеву //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/930/6b6/5c79306b6e3b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/930/6b6/5c79306b6e3b8.jpg 2019-04-09T13:17:00+03:00 Экономика Решение вынес Подольский районный суд Киева

Подольский районный суд Киева отменил штраф главе компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в размере 1,36 млрд грн, предписанный ему Энергетической таможней Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Об этом сообщает издание EnKorr со ссылкой на копию решения суда от 3 апреля.

Таким образом, суд удовлетворил второй иск Коболева.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года Подольский райсуд Киева признал противоправным решение Энергетической таможни ГФС оштрафовать Коболева на 7,02 млрд грн. Основанием для привлечения его к ответственности указывалось, что он не предоставил дополнительную таможенную декларацию и не обеспечил уплату НДС при покупке российского газа в 2015 году.

По словам главы "Нафтогаза", фискалы выписали ему два персональных штрафа – на 7,02 млрд грн и 1,36 млрд грн. Он добавил, что реальная причина штрафных санкций – отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию "Газпромом" газ. Штраф в 7,02 млрд грн касался событий октября 2015 года, а 1,36 млрд грн – ноября того же года.

В марте 2019 года Шестой апелляционный суд подтвердил решение Подольского райсуда Киева об отмене штрафа в размере 7,02 млрд грн.

Напомним, Коболев в марте сохранил должность главы "Нафтогаза" – Кабмин во главе с Владимиром Гройсманом согласился продлить с ним контракт.

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