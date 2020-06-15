Уволенный глава ГП "Антонов" вернул себе кресло через суд

Топ-менеджера госпредприятия уволили из-за тревожных данных, полученных во время проверки, инициированной СБУ

Окружной административный суд города Киева в понедельник, 15 июня, приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца. Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Донца по иску о незаконности приказа Абромавичус. ОАСК также запретил вносить изменения в данные о президенте ГП "Антонов" в госреестре.

Напомним, комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку госпредприятия "Антонов". После проверки "Укроборонпром" прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца. Соответствующий приказ подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Айварасом Абромавичюсом 9 июня.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский хочет запустить в Украине государственную авиакомпанию. Ее парк будет состоять из отечественных самолетов. Деньги готовы выделить из госбюджета. По словам Зеленского, с "Антоновым" ведут переговоры и готовят госпрограмму.

Тем временем в конструкторском бюро "Антонов" жалуются на нехватку рабочих:

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