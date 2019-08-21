Суд признал неубедительными аргументы НАБУ по так называемому делу "Роттердам+"

Соломенский суд Киева не нашел оснований, чтобы взять под стражу шестого подозреваемого в деле

Соломенский суд Киева не нашел оснований, чтобы взять под стражу шестого подозреваемого по так называемому делу "Роттердам+" Владимира Бутковского – заместителя председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Аргументы антикоррупционного бюро суд признал неубедительными. "Сегодня" разбирались, откуда вообще взялось дело, которое рассыпается еще во время следствия? И чего упорно не видят в НАБУ?

Журналисты "Сегодня" внимательно изучили, что такое формула "Роттердам+". И почему эксперты считают ее не только обоснованной, но и такой, которая спасла страну в 2016 году.

Роттердам – это второй крупнейший город в Нидерландах и, наверное, первый по популярности в украинских новостях.

"Роттердам+" – это методика расчета цены угля.

"Сама формула – она сложная", – говорит

директор НАБУ Артем Сытник.

Сложная, но – прозрачная и объективная, сходятся во мнениях эксперты. И объективная настолько, что с 2017 года НАБУ все никак не может найти в ней ни одного недостатка.

"Расследовали они дело очень долго, почти три года и результатов не было", – говорит эксперт энергорынка Юрий Корольчук.

Главная претензия НАБУ заключается в том, что, мол, уголь по этой формуле не покупали и не везли из Роттердама. Однако ничего подобного и не должно быть. С 2016 года Украина решила покупать уголь по цене роттердамского угольного хаба.

Зачем? Вот ответ.

Украинская энергетика держится на угле. Большую его часть предприятия отрасли покупают у наших, отечественных шахт – это примерно 80% от потребности. А остальное, еще 20%, докупают за рубежом.

До введения "Роттердама+" украинские электростанции платили высокую рыночную цену за импортный уголь и за бесценок покупали свой, отечественный.

Украинские шахты приходили в упадок и закрывались. Страну ожидала перспектива полной потери угольной отрасли.

Когда расчеты начались по формуле "Роттердам+", цена угля государственных украинских шахт выросла более чем вдвое: с 1200 гривень до более чем 2500 гривень за тонну.

В целом же государственные шахты получили дополнительно 10 млрд. гривень.

"На рынке энергетики наступила стабильность, раз мы не допустили веерных отключений. Если бы не была введена в действие формула "Роттердам+", то задолженность по заработной плате на государственных шахтах уже составляла бы 11 млрд. гривень. Фактически этой отрасли уже не было бы. С появлением формулы "Роттердам+" стабилизировалась ситуацию на рынке электроэнергетики", – говорит председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Несмотря на это, детективы НАБУ требовали арестовать очередного подозреваемого по так называемому делу "Роттердам+". Но судьи отказали в арестах уже шести человек.

"Мы горды тем, что суд сегодня принял абсолютно законное и обоснованное решение, исключительно на основании закона и уголовно-процессуального кодекса Украины. Считаем, что невозможно доказать обоснованность подозрения. Судя по наличию тех документов, которые были добавлены к делу, риски, которые предусматривает уголовно процессуальный кодекс, не были доказаны прокурором", – говорит адвокат Ирина Одинец.

Накануне Соломенский суд не нашел оснований, чтобы взять под стражу и бывшего главу Национальной комиссии по вопросам госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

"Еще до начала расследования НАБУ суд установил, что формула является законной, экономически обоснованной. Поэтому не было ни одной причины даже начинать следствие", – говорит Дмитрий Вовк, председатель НКРЕКП в 2015-2018 годах.

Впрочем, следствие все же продолжается, в течение ближайших месяцев станет ясно – предъявят ли обвинения подозреваемым. Поэтому дело обещает быть длительным, но, по мнению специалистов, из-за слабости доказательств оно может даже не дойти до суда.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Действовала с 1 мая 2016. Отменена с 1 июля этого года. После чего руководители НАБУ и САП заявили, что формула нанесла ущерб государству.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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