Суд Швейцарии по иску "Нафтогаза" запретил компаниям Nord Stream платить "Газпрому"

Суд в Швейцарии по требованию НАК "Нафтогаз" запретил компании-владельцу газопровода "Северный потом" Nord Stream AG, а также оператору строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты в пользу российского "Газпрома".

Решение принято в качестве временных обеспечительных мер по иску украинской компании "Нафтогаз", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на проспект российской компании к выпуску еврооблигаций.

В соответствии с вердиктом суда "все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов".

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.

"Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания этого долга, т.к. "Газпром" отказался платить добровольно.