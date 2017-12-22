Суд Словакии арестовал газ "Нафтогаза" за долги – СМИ

Пока "Нафтогаз Украины" ожидает окончательного решения Стокгольмского арбитража по спору с российским "Газпромом", решением словацкого суда от 20 декабря 2017 года во исполнение другого решения Стокгольмского арбитража по иску компании "Югаз" арестованы поставки газа из Словакии в адрес НАК "Нафтогаз Украины". Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает "Зеркало недели".

Кроме того, по данным издания, еще 3 тысячи евро арестовано в Бельгии. Уточняется, что окончательное решение по иску итальянской компании "Югаз" Стокгольмский арбитраж вынес 19.12.2012 г. Хотя речь идет о сделке 2007 года.

"Истец обратился в арбитраж с иском к НАК "НАфтогаз Украины" с целью взыскания стоимости поставленного газа. К сегодняшнему дню общая сумма иска, включая штрафы и пени, составляет около 21 млн долларов", – отмечает издание.

В то же время, как сообщил источник в НАК, компания "Нафтогаз" выясняет ситуацию в Словакии, а также устанавливает, кто юридически уполномочен представлять истца, поскольку, как выяснить, изначальный владелец газа – компания "Италия газ" находится в процессе банкротства. "Нафтогаз" анализирует ситуацию для принятия соответствующих действий.

Итальянская компания пыталась добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража 2012 года в Украине, но безуспешно. После этого, согласно международному праву, она обратилась в суды других стран, пытаясь добиться выполнения решения Стокгольмского арбитража. Решение арбитража предъявляется в суды других стран к исполнению и исполняется по внутренним процедурам (законам) этих стран.

Напомним, "Нафтогаз" импортирует газ через Словакию, Польшу и из Венгрии, при этом импорт газа в Украину растет. Из Cловакии в 2017 г. имортируется наибольшый объем – свыше 8 млрд кубометров. Всего, по данным "Нафтогаза", за 11 месяцев 2017 года НАК "Нафтогаз Украини" закупила 20,9 млрд куб. м газа.