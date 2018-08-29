Суд в Амстердаме арестовал долю Газпрома в "Голубом потоке" по иску "Нафтогаза"

Окружной суд Амстердама постановлением от 30 мая 2018 года принял решение арестовать принадлежащие российскому монополисту ПАО "Газпром" акции оператора газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску НАК "Нафтогаз Украины". Напомним, "Газпром", проиграл Украине в Стокгольмском арбитраже 2,56 млрд долларов.

Как сообщается в отчете "Газпрома", также арест наложен на погашение задолженности BSPC перед "Газпромом".

"В настоящий момент ПАО "Газпром" оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК "Нафтогаз Украины" по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры", – говорится в отчете российской компании.

Как известно, в конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов.

Выплачивать эти средства "Газпром" отказывается. Из-за этого Украина начала процедуру принудительного взыскания долга: