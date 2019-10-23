Суд в Лондоне обязал Коломойского оплатить судебные расходы ПриватБанка: детали

Коломойский и другие ответчики должны выплатить ПриватБанку почти 11 млн фунтов

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Апелляционный суд Лондона обязал Игоря Коломойского и других ответчиков оплатить расходы ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"После успеха ПриватБанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что ПриватБанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших собственников в английском суде, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны выплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как уточняется, ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году.

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"Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков. Кроме прочего, ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", – сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Ранее Апелляционный суд Англии и Уэльса вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск ПриватБанка по мошенничеству, совершенному по предварительному сговору лиц, против бывших владельцев – господина Игоря Коломойского и господина Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте их активов,который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

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Апелляционный суд постановил, что иск банка должен рассматриваться по существу в Англии. Апелляционный суд также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения. Дата рассмотрения дела по сути будет определена судом.

Напомним, иск против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и части связанных с ними компаний ПриватБанк подал в декабре 2017 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит МВФ (Международный валютный фонд) или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по вопросу ПриватБанка. По мнению главы государства, которое он озвучил на пресс-марафоне, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. Позже Кабмин и Нацбанк обжаловали это решение суда.

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