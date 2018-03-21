Суд в Лондоне требует Коломойского ответить за ПриватБанк

Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, раскрыть информацию об операциях со средствами банка. А в Украине делами, связанными с хищениями в "Привате", занялась Генпрокуратура.

Где миллиарды?

Нынешний глава английского МИД Борис Джонсон несколько лет назад заявил, что, "если какому-то олигарху покажется, что его оклеветали, только лондонские адвокаты прольют правильный бальзам на его уязвленное эго". Так он объяснил журналистам, почему в Королевский суд в Лондоне обращаются многие состоятельные люди со всего мира, в том числе и из Украины. Среди последних были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — одной из главных новостей конца прошлого года стал всемирный арест их имущества, именно по решению лондонского суда.

Национализированный в 2016-м ПриватБанк обвинил своих бывших владельцев в присвоении государственных денег. Решению Высокого суда Лондона миллиардеры перечить не стали, хотя отметили — это не постоянный арест, а только на время рассмотрения дела в суде. И вот 14 марта из Туманного Альбиона пришла новость: суд требует от бывших акционеров ПриватБанка объяснить, куда делись $2 млрд бюджетных денег, которые государство выдало для оздоровления банка.

"По моим подсчетам, из активов банка исчезло примерно 180 млрд грн. А перед национализацией — $1 млрд. Кредиты выдавались компаниям а-ля "Рога и копыта", а деньги просто выводились в офшорные зоны", — говорит финансист Александр Савченко.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что аудит ПриватБанка, который проводился в начале 2018 года, подтвердил и задокументировал ущерб государству минимум на $5,5 млрд:

"Это 33% депозитов нашего населения, или 40% монетарной базы страны".

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Расследование

Адвокат Коломойского Игорь Барсученко не согласен с аудитом и заявлениями, звучащими из Нацбанка.

"Многомесячное "независимое расследование" не подтверждено ни надлежащим образом составленным отчетом, ни какими-либо доказательствами", — считает адвокат.

"Расследование (по "ПриватБанку". — Авт.) проводилось для оценки вероятных банковских мошенничеств. Они не были сфокусированы на поиске доказательств для уголовного преследования. Хотя из того, что я видел, такая возможность существует", — говорит глава ГПУ Юрий Луценко.

Нардеп, глава Радикальной партии Олег Ляшко считает парадоксальным, что этим вопросом занимается лондонский суд:

"Его должны рассматривать украинские суды! Где дело по Коломойскому? Почему он не объявлен в международный розыск? Почему на задержан? Почему не арестованы счета фирмы, через которую вывели все эти деньги? А потом из бюджета почти 300 млрд грн было "влито" в спасение ПриватБанка, за счет каждого украинца!".

По расчетам финансистов, ситуация с ПриватБанком нанесла ущерб государству примерно в 5% от ВВП (больше $4,5 млрд). Вернуть их и покрыть свои убытки государство сможет, если выиграет в лондонском суде дело против Коломойского и Боголюбова. Кстати, после банковских кризисов в Турции потери государства приравнивались к 3% ВВП. В украинской ситуации, по мнению экспертов, на авансцену должен выйти Антикоррупционный суд, создания которого требует МВФ. В том числе для того, чтобы искать и возвращать государству украденные деньги. Иначе уйти от финансового кризиса не удастся. Эксперты сходятся во мнении, что делать дальше с ПриватБанком.

"Желательно его продать кому-то. Сейчас доля государства — 54%. Это проблемно. Но вопрос в покупателях. Потребность национализации ПриватБанка – это не от хорошей жизни. Просто если бы этот банк упал – больно было бы и для вкладчиков, и для тех, кто ориентируется на курс гривны к доллару. Девальвация неменуемо бы пришла вместе с паникой", — резюмировал экономист Сергей Фурса.

Ущерб для народа: 60 миллионов пенсий или 20 миллионов зарплат

ПриватБанк — крупнейший банк Украины. Основан в 1992-м Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. В декабре 2016 признан неплатежеспособным и национализирован. На то время руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева утверждала, что прежние владельцы выделяли значительные кредиты лицам, приближенным к руководству. А в ночь перед национализацией со счетов по мошенническим схемам было выведено 16 млрд грн. В результате, по словам экс-главы НБУ, общий размер "дыры" в капитале ПриватБанка составил 148 млрд грн. Это, для сравнения, свыше 60 млн пенсий или почти 20 млн зарплат для работающих украинцев. И речь не о минимальных, а о средних по стране пенсиях и зарплатах. Государству пришлось взять все долги на себя. В конечном итоге за мошенничество расплатятся все налогоплательщики, да еще и переплатят. По данным Нацбанка, махинации в ПриватБанке нанесли убыток государству минимум в $5,5 млрд.