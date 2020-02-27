Суд вынес приговор экс-нардепу, который врал в декларации: подробности

Суд вынес приговор по делу об обвинении бывшего народного депутат в декларирования недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикорупционной прокуратуры.

"Следствием установлено, что народный избранник в ежегодных декларациях за 2015-2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%", – говорится в сообщении.

Имя народного депутата не называется.

Как сообщается, 26 февраля 2020 во время подготовительного заседания прокурор САП и обвиняемый подписали соглашение о признании виновности.

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"Приговором Высшего антикоррупционного суда утверждено указанное соглашение, лицо признано виновным по ст. 366-1 УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. гривен. Кроме того, лицо лишено права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд наказал нардепа из БПП.

Напомним, новости "Сегодня" писали о том, какие суммы тратят на одного нардепа. Народным избранникам нужны компенсации за аренду жилья, проезд в транспорте и телефонные разговоры по городской связи.

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