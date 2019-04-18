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Суд заблокировал конкурс по отбору главы Таможенной службы

Сегодня, 12:29

Конкурс приостановлен по иску нардепа Андрея Антонищака

Фото: Pixabay

Окружной административный суд Киева по иску народного депутата Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы (ГТС).

Об этом 18 апреля информирует пресс-служба суда.

"17 апреля судом принято – удовлетворить соответствующее заявление об обеспечении иска и остановить действие распоряжения Кабинета министров Украины", – сказано в сообщении.

По мнению суда, непринятие таких мер может привести к тому, что "защита прав, свобод и интересов заявителя, в защиту которых подается административный иск, станет невозможным, или для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы".

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГТС и Государственную налоговую службу (ГНС), а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.

В начале апреля были названы претенденты – по семь человек на каждую должность. 16 апреля издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на источники, что по итогам конкурсов ГНС и ГТС возглавят заместитель министра финансов Сергей Верланов и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов соответственно.

В то же время Минфин проинформировал, что 12 апреля Окружной административный суд Киева отказал экс-главе Роману Насирову в приостановке конкурсов на руководителей ГНС и ГТС. При этом Нефьодов 16 апреля сообщил, что народный депутат Андрей Антонищак также подал иск об отмене конкурса.

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Тег нефть, суд, ГФС, Государственная таможенная служба

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