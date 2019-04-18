Суд заблокировал конкурс по отбору главы Таможенной службы
Конкурс приостановлен по иску нардепа Андрея Антонищака
Окружной административный суд Киева по иску народного депутата Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы (ГТС).
Об этом 18 апреля информирует пресс-служба суда.
"17 апреля судом принято – удовлетворить соответствующее заявление об обеспечении иска и остановить действие распоряжения Кабинета министров Украины", – сказано в сообщении.
По мнению суда, непринятие таких мер может привести к тому, что "защита прав, свобод и интересов заявителя, в защиту которых подается административный иск, станет невозможным, или для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы".
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГТС и Государственную налоговую службу (ГНС), а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.
В начале апреля были названы претенденты – по семь человек на каждую должность. 16 апреля издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на источники, что по итогам конкурсов ГНС и ГТС возглавят заместитель министра финансов Сергей Верланов и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов соответственно.
В то же время Минфин проинформировал, что 12 апреля Окружной административный суд Киева отказал экс-главе Роману Насирову в приостановке конкурсов на руководителей ГНС и ГТС. При этом Нефьодов 16 апреля сообщил, что народный депутат Андрей Антонищак также подал иск об отмене конкурса.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Суд заблокировал конкурс по отбору главы Таможенной службы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кто возглавит Налоговую и Таможенную службы: итоги нового этапа конкурсов
На каждую должность осталось по три претендента
Таможня Украины перешла на новую систему платежей для предприятий
Процедуры для бизнеса упрощаются, пояснили в Министерстве финансов