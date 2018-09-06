Судьба гривни решится в ближайшие пару месяцев – экспертный прогноз

За последних полтора месяца доллар прибавил в цене более 2 грн 30 копеек. Только за последнюю неделю курс вырос почти на 50 копеек. В минувшую среду "официальный" доллар только-только преодолел психологическую отметку в 28 грн, а 5 сентября курс американской валюты, установленный Нацбанком, составлял уже 28,49 грн.

Если подорожание доллара будет продолжаться такими же темпами, то к концу сентября доллар достигнет показателя, который закладывался в госбюджет как среднегодовой курс – 29,3 грн. А к ноябрю преодолеет прогнозный показатель для конца года – 30,1 грн.

Но осенний рост курса происходит не равномерно, а скачкообразно. Резкое подорожание курса может смениться таким же существенным откатом назад. Например, на 6 сентября НБУ понизил курс доллара сразу на 8 копеек – до 28,41 грн. Случайно или нет – но это заметное укрепление гривни совпало с приездом в Украину технической миссии МВФ, которая будет находиться у нас с 6 по 19 сентября и которая определит, есть ли основания для выделения Украине очередного кредитного транша.

Стоит ли ожидать в ближайшее время еще более серьезного укрепления гривни, или продолжится девальвация? Каким будет курс доллара в конце сентября и как он поведет себя потом?

Большинство опрошенных нами экономических аналитиков считают, что оснований для серьезного укрепления гривни в ближайшее время нет. То есть украинская валюта продолжит терять свои позиции. Но насколько быстро – во многом зависит от кредита МВФ.

"За август доллар на межбанке вырос с 26,95 до 28,22 гривен, или на 4,7 %. К концу сентября он может стоить 29 гривен", – прогнозирует старший аналитик группы "Альпари" Вадим Иосуб.

"Больших скачков курса не будет. Но сезонное давление на гривню продолжится, это обычно происходит до середины октября. А затем серьезным фактором влияния на курс будет кредит МВФ. Если мы договоримся с Фондом, девальвация будет происходить медленнее. И после получения кредита гривня даже немного укрепится. Хотя обратной стороной кредита станет повышение тарифов, в частности на газ", – говорит экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Позже вступит в силу другой фактор – ожидание выборов, говорит эксперт.

"Как правило, в декабре и январе гривня обесценивается, а с февраля начинает укрепляться. Но если связанные с выборами ожидания будут негативными, то бизнес начнет довольно активно "уходить" в доллар, и это существенно скажется на курсе", – предупреждает он.

Экономический эксперт Тарас Козак вообще считает, что до решения вопроса с кредитом от МВФ делать прогнозы бессмысленно.

"Я считаю, что прогнозы сейчас давать нецелесообразно, потому что есть несколько факторов, которые будут критически влиять на курс доллара в ближайшие 2-3 месяца. И первый из них – это кредит МВФ. Это самый важный показатель. Если Украина получит кредит, он пойдет в золотовалютный резерв Нацбанка и у НБУ будут средства для поддержания доллара. Это поможет избежать спекулятивной "атаки" и удержать курс в рамках. Кроме того, в случае получения кредита от МВФ мы сразу получим миллиардные кредит от Мирового банка и от Евросоюза, а также ряд других. Эти кредиты позволят правительству выполнить свои бюджетные обязательства в этом и начале следующего года. Если же кредита МВФ не будет – курс в течение короткого времени может стать очень высоким. Будет спекулятивная атака на гривню, невыполнение бюджетных обязательств, непогашение внешних долгов, т. е. дефолт, и это приведет к тому, что курс подскочит очень серьезно. Мы не знаем, до каких величин. Но по прогнозу НБУ – курс может быть выше 40 грн", – говорит Тарас Козак.

Впрочем, приезд технической миссии МВФ в Украину, по мнению экономиста, свидетельствует о том, что МВФ склонен выделить Украине кредит.

"У меня такое ощущение, что дадут. Потому что не только Украина заинтересована в сотрудничестве с МВФ. МВФ также заинтересован в успехах Украины. Если Украина не выполнит программу реформ и не устранит проблемы в экономике, это будет означать, что Фонд не смог поддержать Украину на пути реформ. А успех Украины – это успех руководства Фонда. Поэтому я думаю, что кредит все-таки дадут и существенной девальвации не будет", – размышляет Тарас Козак.

А вот влияния выборов на курс доллара он не прогнозирует.

"Уже есть определенные показатели, которые свидетельствуют, что средства для выборов в Украину уже начинают заходить. Они будут поддерживать гривню. Но есть и противоположный поток: псредства, которые "боятся" этих выборов, будут вытекать из страны. И, хотя это будет ближе к выборам, эти потоки будут уравновешивать друг друга, а потому не окажут особого влияния на курс гривни", – говорит эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что, помимо прочих факторов, курс доллара во многом определяется политикой Нацбанка, который также может его "подкорректировать".