Судьба гривни решится в ближайшие пару месяцев – экспертный прогноз
Пока больших скачков курса валют аналитики не ожидают, однако дальнейшая стабильность гривни зависит от кредита МВФ
За последних полтора месяца доллар прибавил в цене более 2 грн 30 копеек. Только за последнюю неделю курс вырос почти на 50 копеек. В минувшую среду "официальный" доллар только-только преодолел психологическую отметку в 28 грн, а 5 сентября курс американской валюты, установленный Нацбанком, составлял уже 28,49 грн.
Если подорожание доллара будет продолжаться такими же темпами, то к концу сентября доллар достигнет показателя, который закладывался в госбюджет как среднегодовой курс – 29,3 грн. А к ноябрю преодолеет прогнозный показатель для конца года – 30,1 грн.
Но осенний рост курса происходит не равномерно, а скачкообразно. Резкое подорожание курса может смениться таким же существенным откатом назад. Например, на 6 сентября НБУ понизил курс доллара сразу на 8 копеек – до 28,41 грн. Случайно или нет – но это заметное укрепление гривни совпало с приездом в Украину технической миссии МВФ, которая будет находиться у нас с 6 по 19 сентября и которая определит, есть ли основания для выделения Украине очередного кредитного транша.
Стоит ли ожидать в ближайшее время еще более серьезного укрепления гривни, или продолжится девальвация? Каким будет курс доллара в конце сентября и как он поведет себя потом?
Большинство опрошенных нами экономических аналитиков считают, что оснований для серьезного укрепления гривни в ближайшее время нет. То есть украинская валюта продолжит терять свои позиции. Но насколько быстро – во многом зависит от кредита МВФ.
"За август доллар на межбанке вырос с 26,95 до 28,22 гривен, или на 4,7 %. К концу сентября он может стоить 29 гривен", – прогнозирует старший аналитик группы "Альпари" Вадим Иосуб.
"Больших скачков курса не будет. Но сезонное давление на гривню продолжится, это обычно происходит до середины октября. А затем серьезным фактором влияния на курс будет кредит МВФ. Если мы договоримся с Фондом, девальвация будет происходить медленнее. И после получения кредита гривня даже немного укрепится. Хотя обратной стороной кредита станет повышение тарифов, в частности на газ", – говорит экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук.
Позже вступит в силу другой фактор – ожидание выборов, говорит эксперт.
"Как правило, в декабре и январе гривня обесценивается, а с февраля начинает укрепляться. Но если связанные с выборами ожидания будут негативными, то бизнес начнет довольно активно "уходить" в доллар, и это существенно скажется на курсе", – предупреждает он.
Экономический эксперт Тарас Козак вообще считает, что до решения вопроса с кредитом от МВФ делать прогнозы бессмысленно.
"Я считаю, что прогнозы сейчас давать нецелесообразно, потому что есть несколько факторов, которые будут критически влиять на курс доллара в ближайшие 2-3 месяца. И первый из них – это кредит МВФ. Это самый важный показатель. Если Украина получит кредит, он пойдет в золотовалютный резерв Нацбанка и у НБУ будут средства для поддержания доллара. Это поможет избежать спекулятивной "атаки" и удержать курс в рамках. Кроме того, в случае получения кредита от МВФ мы сразу получим миллиардные кредит от Мирового банка и от Евросоюза, а также ряд других. Эти кредиты позволят правительству выполнить свои бюджетные обязательства в этом и начале следующего года. Если же кредита МВФ не будет – курс в течение короткого времени может стать очень высоким. Будет спекулятивная атака на гривню, невыполнение бюджетных обязательств, непогашение внешних долгов, т. е. дефолт, и это приведет к тому, что курс подскочит очень серьезно. Мы не знаем, до каких величин. Но по прогнозу НБУ – курс может быть выше 40 грн", – говорит Тарас Козак.
Впрочем, приезд технической миссии МВФ в Украину, по мнению экономиста, свидетельствует о том, что МВФ склонен выделить Украине кредит.
"У меня такое ощущение, что дадут. Потому что не только Украина заинтересована в сотрудничестве с МВФ. МВФ также заинтересован в успехах Украины. Если Украина не выполнит программу реформ и не устранит проблемы в экономике, это будет означать, что Фонд не смог поддержать Украину на пути реформ. А успех Украины – это успех руководства Фонда. Поэтому я думаю, что кредит все-таки дадут и существенной девальвации не будет", – размышляет Тарас Козак.
А вот влияния выборов на курс доллара он не прогнозирует.
"Уже есть определенные показатели, которые свидетельствуют, что средства для выборов в Украину уже начинают заходить. Они будут поддерживать гривню. Но есть и противоположный поток: псредства, которые "боятся" этих выборов, будут вытекать из страны. И, хотя это будет ближе к выборам, эти потоки будут уравновешивать друг друга, а потому не окажут особого влияния на курс гривни", – говорит эксперт.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что, помимо прочих факторов, курс доллара во многом определяется политикой Нацбанка, который также может его "подкорректировать".
"Никаких макроэкономических факторов для подорожания доллара летом не было. Но Нацбанк делает очень много ошибок, и мы уже скоро увидим доллар по 29 грн. Нельзя выходить на торги, говоря, что продает 100, а продавать 40. Лучше уж не выходить. Это только вредит. Можно поменять нормативы покупки валюты для экспортеров, для банков. Но этого не делается. Если бы летом, скажем, НБУ хотя бы трижды вышел на межбанк и насытил рынок полностью, доллар был бы и сейчас по 26. Даже исходя из расчетного показателя Нацбанка, заложенного в бюджет, курс сегодня не должен превышать 27 грн 20 коп", – говорит эксперт.
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