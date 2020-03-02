Судоходная линия, агентируемая Портинвест Лоджистик, увеличила загрузку морского порта Пивденный на 67%

Компания Портинвест Лоджистик является агентом линии заграничного плавания FAYETTE LINE SERVICES и ответственно осуществляет морские перевозки с соблюдением всех норм и правил, установленных законодательством. Деятельность линии позволила не только увеличить на 67% количество обрабатываемого груза частными терминалами ООО "ТИС-Руда", ООО "ТИС-Контейнерный терминал" и государственным стивидором ГП МТПЮ в морском порту Пивденный, а также привело к увеличению поступлений портовых сборов как в адрес ГП "АМПУ", так и в адрес ООО "ТИС-Контейнерный терминал". Таким образом, распространяемые в прессе обвинения в нанесении линией ущерба государству являются попыткой недобросовестных участников рынка решить проблемы собственного бизнеса путем устранения более профессионального конкурента, заявляют в компании.

Судоходные линии выгодны всем: порты и суда получают гарантированную загрузку и занятость, участники рынка своевременно выполняют контрактные обязательства поставки товаров в оговоренных объемах и в четкие сроки, государство получает больше портовых сборов за счет регулярности судозаходов. При этом получателем скидок за работу в режиме линии заграничного плавания является судно, а никак не агент.

"Для Украины важно, чтоб обязательным портом судозахода линий являлся украинский морской порт. Так, линия заграничного плавания FAYETTE LINE SERVICES совершает регулярные рейсы заявленными судами типа cape-size в обязательный морской порт Южный, как это предусмотрено Приказом Мининфраструктуры Украины №790 от 14.10.2013. Согласно этому же приказу Минифраструктуры, обязательным линейным портом может быть исключительно морской порт Украины, а иностранные морские порты являются факультативными", – отмечают специалисты компании. В тренде Повышение пенсий откладывается: Гончарук объяснил, что происходит

В украинском законодательстве нет исключений для типов грузов, перевозимых на линии. В частности, линия FAYETTE LINE SERVICES перевозит железорудное сырье и уголь. Мировой опыт также относит к линиям не только контейнерные и пассажирские, а и другие виды перевозок массовых грузов. В мировом судоходстве нет никакого "общего понимания" или "традиционно так принято" в отношении линий – все действия определяются строго в нормативных правовых рамках.

Портинвест Лоджистик выступает за ратификацию международной Конвенции о Кодексе поведения линейных конференций, поскольку цели и принципы, изложенные в ней, декларируют развитие международной торговли и отсутствие дискриминации в отношении судовладельцев или грузовладельцев. Все агенты в Украине, по мнению компании, должны придерживаться этих принципов.

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