Сухой закон в Украине: в каких городах нельзя купить алкоголь ночью

/ Фото: Александр Яремчук

В середине октября Верховный суд отменил решение Киевсовета, которое запрещало продажу алкоголя в магазинах ночью; правда ситуация не изменилась и купить горячительное после 23:00 пока что по-прежнему нельзя. Стоит отметить, что действует такой запрет и во многих других городах Украины. Сайт "Сегодня" рассказывает, почему в Киеве до сих пор нельзя купить алкоголь ночью и в каких еще городах действуют такие запреты.

Можно ли купить алкоголь ночью в столице

Еще в марте 2018 года Верховная Рада приняла закон, который позволяет местным городским советам самостоятельно определять и ограничивать время продажи алкоголя.

В принятом документе говорилось, что сельские, поселковые и городские советы в пределах территории соответствующей административно-территориальной единицы могут устанавливать запрет на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) в определенное, решением таких органов, время суток. А за нарушение установленного запрета предусматривается штраф в размере от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 1,7 тыс. грн).

После принятия этого закона во многих населенных пунктах начали устанавливать соответствующие запреты. Но в Киеве ситуация обстояла иначе. Дело в том, что Киевсовет принял решение о запрете продажи алкоголя в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00 еще 22 сентября 2016 года, когда такая самодеятельность не была разрешена на законодательном уровне.

Именно это решение и отменили в суде. Но это все равно не сняло запрет на продажу алкоголя в столице по ночам, ведь 27 сентября 2018 года Киевсовет принял новое решение о запрете на ночную продажу алкоголя, которое уже было в правовом поле и которое работает на данный момент.

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Правда, несмотря на все это, торговцы все же находят лазейки, которые помогают им обойти закон. Ранее мы рассказывали, что алкоголь продолжают продавать в маркетах и магазинах, проводя их по кассе якобы через "кафе".

Что в других городах

Мы решили посмотреть, в каких областных центрах уже запретили продажу алкоголя в ночное время, а где еще нет. Во многих городах Западной Украины запрет на продажу алкоголя ночью существовал еще до принятия закона, например, во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Луцке т.д. Но сейчас запрет сохранился не везде, т.к. действия соответствующих постановлений уже закончилось. Например, он не действует в Черновцах, Ивано-Франковске, Виннице (хотя во многих городах Винницкой области запрет ввели еще весной 2019 года). Также купить алкоголь ночью можно в Харькове, Николаеве, Херсоне и Одессе.

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Правда, в вышеупомянутых городах все же идут разговоры о том, чтобы поддержать такой запрет и ввести его, но пока что никаких решений от горсоветов нет.

А вот в подавляющем большинстве областных центров купить спиртное ночью все же нельзя. Как мы уже упоминали, в Киеве запрет действует с 23:00 до 10:00. Длительный по времени ночной запрет внедрили и в Хмельницком — с 22:00 до 11:00. В других городах запреты чуть покороче, например, в Житомире, Ровно, Луцке, Тернополе, Черкассах, Запорожье, Кропивницком, Полтаве и Чернигове алкоголь нельзя купить в магазинах с 22:00 до 08:00.

В Ужгороде запрет действует с 23:00 до 07:00, во Львове с 22:00 до 10:00, а в Днепре и Сумах с 22:00 до 07:00. К слову, запрет внедрили и на востоке Украины: так, в Краматорске теперь нельзя купить алкоголь с 23:00 до 08:00.

В тех городах, где запрет появился недавно, до сих пор протестуют жители и представители бизнеса. Например, в Полтаве такое решение приняли только 4 октября этого года, и владельцы магазинов и разных торговых точек продолжают протестовать.

Но в силовых структурах и горсоветах заявляют, что такой запрет помогает уменьшить количество "пьяных" правонарушений. По статистике, за последние пять лет в стране существенно упало количество таких преступлений. Как сообщает Opendatabot со ссылкой на прокуратуру, в 2013 г. было зафиксировано 34 443 криминальных правонарушения, которые сделали под действием алкоголя, а за полгода 2018 было всего 7 тыс. таких правонарушений.

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