Сумма не окончательная: в Кабмине объяснили, сколько Украина получит от МВФ

Сумма кредитов для Украины в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) еще не определена окончательно, но предполагается, что объем помощи составит 8 млрд долларов. Об этом на встрече с представителями профильного парламентского комитета рассказал замминистра финансов Украины Юрий Гелетий.

"Сейчас ведутся переговоры, на финальной стадии, по определению общего объема финансирования в рамках программы расширенного финансирования IFF. Предполагаем, что эта программа будет введена на три года в объеме 8 млрд долларов. По объему первого транша в 2020 году – речь идет о 3,5 млрд долларов. Еще ведутся дискуссии и этот объем не финализирован", – цитирует Гелетия пресс-служба парламента.

Гелетий напомнил, что в декабре 2019 года Украина и МВФ достигли "так называемого соглашения на уровне персонала". Тогда же, по его словам, был наработан перечень предварительных мер и структурных маяков, которые украинская сторона должна выполнять в течение действия программы.

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"Предварительные мероприятия – это мероприятия, которые должна реализовать Украина для вынесения вопроса согласования программы на Совет директоров. Это – восемь предварительных мероприятий. И одним из них является наработка изменений в законодательство относительно механизма урегулирования банковской деятельности", - отметил Гелетий.

По его словам, нормы законопроекта нарабатывались рабочей группой, в которую входили и представители Кабинета министров, и НБУ.

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"Я не могу сказать, что этот проект на 100% согласовывался с МВФ, хотя, безусловно, некоторые нормы проговаривались. Основная его задача – совершенствование механизмов регулирования банковской деятельности", - подчеркнул Гелетий.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел 94% поправок в законопроект №2571-д"Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности". Следующее заседание комитета планируется провести в понедельник, 27 апреля.

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Напомним, для получения новой программы МВФ Киеву остается согласовать текст меморандума и принять во втором чтении закон о банковской деятельности. Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что к закону о банковской деятельности, принятие которого откроет доступ к новому соглашению с Международным валютным фондом, подано более 16 тысяч поправок, причем более шести тысяч – одним депутатом. Проволочки с принятием законопроекта могут привести к катастрофическим последствиям для экономики:

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