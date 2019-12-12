Суммы урезали, проблемы остались: почему бюджетные субвенции неэффективны

Средний размер субвенций местным бюджетам значительно уменьшился за три года

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Распределение из государственного бюджета Украины субвенций местным бюджетам на социально-экономические развитие территорий является неэффективным. Об этом сообщили аналитики гражданской сети "Опора" на пресс-конференции, передает корреспондент "Сегодня".

По их словам, местные власти за последние пять лет получили 17 млрд гривен, однако эти деньги были потрачены недостаточно эффективно из-за нескольких проблем.

" Это непрозрачные механизмы и критерии выделения денег, неравномерность распределения этих средств. <...> Третья большая проблема – отчетность и аудит", – перечислил аналитик сети Андрей Савчук.

По словам активистов, в частности, средства, выделенные на развитие территорий, используют депутаты-мажоритарщики во время политических кампаний.

И хотя средняя сумма субвенции, которая в 2016 году составляла 660 тыс. гривен, в 2019 году уменьшилась до 365 тыс. гривен, проблемы остались.

"Это говорит о том, что в госбюджет Украины систематически начали закладывать финансирование объектов сомнительной приоритетности. Речь идет о таких покупках как детские игрушки, ковры. [Выделяются] и сотни миллионов гривен на принтеры, копировальные устройства," – добавил Савчук.

А поскольку субвенции растрачиваются на мелкие потребности, это усложняет проведение аудита, добавил он.

В "Опоре" также напомнили, что в 2019 году на субвенции местным бюджетам было заложено 5 млрд гривен, но освоено лишь 2,7 млрд гривен. А в бюджете-2020 при подготовке к первому чтению выделение средств на такие нужны вообще не предусматривалось. Хотя в утвержденном законе о бюджете эта статья уже присутствует: на субвенции направят 2 млрд гривен. Подробнее о главной смете страны узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил часть бюджетных субвенций отдать на восстановление инфраструктуры Донбасса. Речь идет о перенаправлении средств государственного бюджета, которые не были выделены на другие проекты.

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