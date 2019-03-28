Суперфуд: чем полезны экзотические продукты и какие есть украинские аналоги

Сторонники здорового питания убеждают, так называемый суперфуд – источник витаминов

Суперфуд: чем полезны экзотические продукты и какие есть украинские аналоги 2019-03-28T06:52:00+02:00 Экономика Сторонники здорового питания убеждают, так называемый суперфуд - источник витаминов

Зерна чиа, крупа киноа, авокадо – еще несколько лет назад украинцы этих слов и не знали. Теперь же спрос на эти заморские продукты резко возрос. Сторонники здорового питания убеждают, так называемый суперфуд – источник витаминов. Корреспонденты "Сегодня" выясняли, действительно ли экзотические продукты настолько полезны и разыскали украинские аналоги на местных рынках.

Их окрестили суперфуд. И они – рекордсмены по количеству витаминов и питательных веществ! По крайней мере в этом убеждают сторонники полезного питания.

Среди них и Ольга. Зерна чиа – в ее ежедневном рационе.

"Сейчас идет большой предпасхальный пост, и очень большая нехватка калорий, белков. Нужно заменять это все продуктами растительного происхождения", – говорит Ольга.

Но действительно сторонников суперфуда среди украинцев так много? И можно ли купить популярные продукты на рынке?

Только десять минут ищем – и вот они, американские крупы киноа на столичном рынке.

"Кино 130 гривен, чиа – 150, ягоды годжи – 250", – говорит продавец.

Они содержат много цинка, магния, селена, йода. И диетолог утверждает: украинский суперфуд – не менее полезен.

"Есть перуанская мака, есть чиа, крупа киноа – и мы наделяем эти продукты чрезвычайными свойствами. Но количество микроэлементов, железа, витаминов в нашем пшене, гречке, семенах льна и мака бывает по тем же показателям намного больше, чем в той же перуанской маке", – уверяет диетолог.

Различаются не только происхождением, но и ценой. За килограмм чиа просят 150 гривен. Лен получится в три раза дешевле – 50 гривен. Киноа – 250 гривен. Отечественные заменители – пшено или гречка в десять раз дешевле.

Отечественный суперфуд или экзотический – подбирайте по вкусу. И диетолог советует – не за модой следить, а доверять себе. Если нам комфортно, если ничего не болит, если нет дискомфорта в кишечном тракте – конечно, мы можем его использовать полноценно.

А это кадры итальянских телевизионщиков. Там также моден суперфуд – тыквенные семечки... родом из Украины! За них итальянцы готовы отдать до 16 евро за килограмм. Это около полтысячи гривен – не дешевле, чем заморские зерна чиа.

Ранее мы писали, чем полезно наследие ацтеков, семена чиа, и как их принимать.

Напомним, диетологи рассказывали, чем можно заменить дорогие продукты без потери пользы.

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