/ Фото: Кабинет министров Украины

Супрун анонсировала "сюрприз" для производителей спиртовых настоек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD 2019-08-06T13:42:00+03:00 Экономика И.о. главы Минздрава рассказала о досадной практике употребления настоек вместо алкоголя

Министерство здравоохранения Украины намерено прекратить выдачу квот на продажу этилового спирта производителям настоек, чтобы остановить использование лекарств как доступного "алкоголя". Уже готов соответствующий проект постановления.

Об этом написала в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, ранее развенчавшая мифы о загаре.

"Существует досадная практика использовать спиртосодержащие настойки вместо алкоголя. Сейчас их можно приобрести в аптеке, и они значительно дешевле, чем алкогольные напитки… Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. А лекарства останутся лекарствами", – сообщила она.

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Супрун добавила, что постоянное повышение акцизов на алкоголь и табак – составная защиты общественного здоровья.

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"И такие шаги, в частности, предусматривают национальный план мероприятий по неинфекционным заболеваниям. А также Соглашение об ассоциации с ЕС", – отметила она.

Новости "Сегодня" сообщали, что 1 июля государственное предприятие "Укрспирт" остановило отгрузку сырья для компаний-производителей алкоголя. Она возобновилась после соответствующего постановления Кабинета министров.

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