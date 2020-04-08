Свеклы сеют все меньше: грозит ли украинцам дефицит сахара

Украина теряет производство сахара, и посевные площади под сахарной свеклой в 2020 году составят около 190-200 тыс. га. Это что почти на 5% меньше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

Впрочем, а в ассоциации уверяют, что украинцам не нужно бояться нехватки сахара.

"В этом году возможно незначительное сокращение посевных площадей на 5%. Прежде всего это обусловлено ценовой ситуацией на рынке сахара. Однако, учитывая переходящие остатки и сахар нового урожая, дефицита сахарного песка в Украине не будет", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что, несмотря на отсутствие влаги в почве и резкие перепады температур, посевная кампания стартовала в конце марта, и по состоянию на 2 апреля сахарной свеклой уже засеяно 25,95 тыс. га.

Напомним, по данным НАСУ, в прошлом году большинство сахарных заводов страны отложило начало нового сезона переработки свеклы на более поздние сроки. Отмечалось, что в большинстве регионов Украины из-за жаркой и сухой погоды образовалась почвенная корка, что затрудняло технологический процесс уборки урожая.

В свою очередь диетологи призывают украинцев сократить потребление сахара. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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