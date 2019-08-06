/ Фото: Офис Президента Украины

Свободная торговля Украины и Израиля: Зеленский подписал закон о ратификации соглашения https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-06T17:34:00+03:00 Экономика Закон с подписью президента поступил в Верховную Раду 6 августа

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом информируется на сайте парламента.

"6 августа 2019 года возвращен с подписью президента", – сказано в сообщении.

Проект закона поступил в Верховную Раду 23 апреля 2019 года, 11 июля он был принят, а 22 июля направлен президенту.

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Новости "Сегодня" писали, что переговоры о ЗСТ с Израилем активизировались в 2015 году, а уже в 2017-м состоялись 11 раундов переговоров. Отмечалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

Соглашение также должен одобрить Кнессет – парламент Израиля.

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