Свободная торговля Украины и Израиля: Зеленский подписал закон о ратификации соглашения

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом информируется на сайте парламента.
"6 августа 2019 года возвращен с подписью президента", – сказано в сообщении.
Проект закона поступил в Верховную Раду 23 апреля 2019 года, 11 июля он был принят, а 22 июля направлен президенту.
Новости "Сегодня" писали, что переговоры о ЗСТ с Израилем активизировались в 2015 году, а уже в 2017-м состоялись 11 раундов переговоров. Отмечалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.
В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.
Соглашение также должен одобрить Кнессет – парламент Израиля.
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