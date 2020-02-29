Сжиженный газ перестанет дешеветь: эксперт назвал причину

Цены на топливо в Украине начали снижаться, и это уже заметили водители. Причин тому несколько: во-первых, цены на нефть пробили двухлетний минимум на фоне вспышки коронавируса в мире. К тому же, зима была теплой, и потребление топлива для котельных не было значительным. Но продолжится ли падение цен? Разбирался сайт "Сегодня".

По состоянию на 30 января сжиженный газ в Украине стоил 12,38 грн/л, а сейчас – 11,13 грн/л. Цена снизилась на 1,25 грн, или 10%.

"Дизтопливо и сжиженный газ дешевели и за счет того, что зима была теплой. Ожидаемый спрос на эти два продукта, которые используются в Европе как топливо для котельных, сократился. Из-за этого наши трейдеры получили возможность закупить его дешевле и снизить цены", – поясняет замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

С ним согласен Артем Куюн, заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95". Но предупреждает: уже в марте это падение замедлится, а то и вовсе прекратится.

"По всему миру падает цена на нефть, она тянет за собой цены на сжиженный газ в хабах Европы. До нас это доходит с задержкой в две недели. В Украине падение ускорилось еще и из-за того, что есть излишки ресурса. Однако уже неделю цена на границе растет. Поэтому мы ждем стабилизации стоимости. Причин для падения цен уже нет: возможно, будет откат назад, но лишь копеек на 50", – прогнозирует Артем Куюн. В тренде Пенсии, доплаты и новые купюры: что изменилось за неделю

Больше о топливном рынке весной читайте в материале "Повлияет коронавирус, и не только: что будет с ценами на автомобильное топливо в марте".

Напомним: сейчас в Украине разгорается скандал вокруг возможного введения заградительных пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ, которые поступают на украинский рынок из России. Свое несогласие уже высказали как участники топливного рынка, так и представители крупнейших потребителей "дизеля".

Если новые пошлины введут, то рядовые украинцы вряд ли будут обрадованы как ростом расходов на заправку своих автомобилей, так и повышением цен на продукты и промтовары из-за увеличения стоимости топливной составляющей. К слову, в январе борьба с детенизацией рынка привела к падению цены литра горючего на 2 гривни.

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