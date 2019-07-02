"Табачный" акциз вырос: когда подорожают сигареты

Цена пачки сигарет вырастет в среднем на 3–4%, считает экономист

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

С 1 июля 2019 года в Украине повышена ставка акцизного налога на табачные изделия на 9%. Таким образом, налог составляет 1011 грн на 1000 сигарет. Это предусматривает законопроект № 9260 об изменении Налогового кодекса, который Верховная Рада одобрила перед принятием бюджета-2019.

Как рассказал сайту "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, по правилам, цены на табачные изделия должны вырасти мгновенно – даже остатки предыдущих партий придется покупать уже по новой стоимости.

"Новые акцизные марки уже сегодня продавцы должны наклеить, в том числе на все свои товарные остатки", – отметил Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

По его словам, рост акциза на 9% приведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на 3–4%. А то, когда ее стоимость достигнет 100 грн, зависит от курса валют.

Пендзин напомнил, что повышение акциза продиктовано обязательствами Украины перед ЕС – европейское сообщество таким образом стремится защитить свой рынок от дешевых сигарет.

Напомним, за 10 лет стоимость пачки сигарет в Украине выросла в 20 раз. Дело в том, что наша страна проводит политику постепенного роста "табачных" акцизов, и в итоге курильщики будут платить за сигареты более 100 гривен. До такого уровня табачные изделия подорожают к 2025 году. Уже сейчас цена одной пачки сигарет на 70% состоит из налогов – акцизного сбора, НДС и розничного налога.

Сайт "Сегодня" ранее уже разбирался, как и почему будут дорожать сигареты.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как табачные компании в Канаде заставили платить рекордный штраф:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Табачный" акциз вырос: когда подорожают сигареты". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"