Такого еще не было: из-за коронавируса в мире рекордно рухнули поставки смартфонов

Мировые поставки смартфонов, проблемы с которыми возникли из-за распространения коронавируса, в течение февраля 2020 упали на рекордные 38% против аналогичного периода предыдущего года. Как свидетельствуют данные аналитической компании Strategy Analytics, это падение стало наибольшим падение за всю историю производства смартфонов в мире.

Всего в феврале 2020 года в мире поставили 61,8 млн новых смартфонов против 99,2 млн в феврале 2019 года. Наибольшее падение зафиксировали в Азии, где из-за ограничений люди не могли покупать смартфоны, а компании-производители не могли их изготавливать.

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При этом, по прогнозам специалистов, март-2020 может показать еще худшие результаты поставок смартфонов. Дело в том, что именно в марте карантин из-за коронавируса ввели в большинстве стран мира, в том числе и в Украине. Ограничения также затронули США и Европу, а именно в этих регионах традиционно покупают больше всего смартфонов.

В то же время аналитики прогнозируют, что данные за март 2020 году могут быть еще хуже, ведь карантин и ограничительные меры в марте распространились на большинство стран мира, прежде всего на США и Европу, где покупают больше всего смартфонов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как правильно обрабатывать смартфоны, чтобы не заразиться коронавирусом. Подробнее узнавайте из нашего сюжета:

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