Такого не видели 14 лет: масштаб коронакризиса ужаснул Францию

Из-за эпидемии только за последние три месяца безработными стали больше миллиона французов

Вслед за за Швецией, где, несмотря на отсутствие карантина, началась волна безработицы, так называемый коронакризис на себе ощутила и Франция.

Как сообщили 28 мая в местном Министерстве труда, в апреле на бирже труда страны в категории "без какой-либо деятельности" зарегистрировались 843 тыс. человек – втрое больше, чем в марте. Всего же за последние три месяца количество безработных в этой категории выросло на 1 065 200 человек.

Кроме того, 633,6 тысячи французов, которые числились на бирже труда как люди с "временно сниженной активностью" и "продолжительной временно сниженной активностью", тоже оказались без какой-либо работы.

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Таким образом, на сегодняшний день количество безработных людей во Франции составляет 4 575 500 – это абсолютный максимум с 1996 года.

Режим самоизоляции действовал во Франции с 17 марта по 11 мая. В это время, среди прочего, остановилась работа кафе, ресторанов, развлекательных центров и закрылись большинство магазинов.

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Напомним, по подсчетам ООН, из-за коронавирусного кризиса без работы могут остаться 195 миллионов человек во всем мире. В организации считают, что это может оказаться даже более катастрофическим последствием, чем непосредственно вирус.

США уже начинают ощущать это на себе – по состоянию на май 2020 года общее количество безработных в стране составило почти 39 миллионов. А уровень безработицы в апреле оказался самым высоким со времен Великой депрессии.

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А какой уровень безработицы прогнозируют в Украине, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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