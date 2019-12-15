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Такси в Украине слишком дешевое, но повышать цены опасно – эксперт

15 декабря, 14:23

Таксисты называют свои тарифы заниженными вдвое

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис

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В Украине цены на поездки в такси, по мнению водителей, занижены как минимум вдвое, но такие условия диктует рынок.

По словам спикера общественной организации "Ассоциация ответственных перевозчиков" Александра Дяченко в комментарии сайту "Сегодня", "искусственное снижение цен неотвратимо ухудшает качество, ведь водитель, который меньше зарабатывает или меньше тратит на уход за автомобилем, не может оказывать сервис надлежащего уровня".

"Искусственное повышение цен также вредно, ведь это приведет к уменьшению количества клиентов такси. Сокращение рынка такси нежелательно в виду его социально-экономической функции в стране. По оценкам ОО "АВП" около 100 тысяч граждан используют такси как временную работу или дополнительный заработок", – объяснил он.

Дяченко добавил, что "искусственное повышение цены и, как следствие, сокращение рынка, лишит этих граждан возможности заработать на хлеб в случае безработицы или временных финансовых трудностей".

Больше читайте в статье на сайте "Сегодня": Такси в Украине в разы дешевле, чем за границей: откуда такие цены и могут ли они вырасти.

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тарифы такси таксист поездки

Источник: Сегодня

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