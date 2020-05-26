Таксисты поднимут цены в случае повышения акциза на сжиженный газ

В случае повышения правительством акциза на сжиженный газ, таксисты поднимут цены на свои услуги. Об этом заявил глава профсоюза таксистов Василий Попик.

Он отметил, что доля топлива в тарифе на услуги таксистов превышает 50%, и если правительство повысит акциз на сжиженный газ, таксисты вынуждены будут поднять цены на перевозку пассажиров.

"Мы как таксисты сегодня ездим на газу, очевидно, по какой причине. Потому что газ где-то в два раза дешевле. Поэтому, если это решение завтра подымет цены на газ, соответственно, мы, конечно, выступаем против. То есть, нам это не нравится, потому что это реально ударит по нашему бизнесу. Мы вынуждены будем подымать цены", – сказал Попик.

Напомним, СМИ сообщили, что Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики сняла с повестки дня рассмотрение вопроса о дополнительных акцизах и квотах на сжиженный газ и дизельное топливо. В министерстве отметили, что решение требует доработки и будет включено в повестку дня следующего заседания комиссии.

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Ранее председатель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил, что автомобилисты готовы выйти на акцию протеста под Кабмин, чтобы не допустить повышения акциза на сжиженный газ и введения пошлины на дизтопливо.

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