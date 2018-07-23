Таможенники рассказали о масштабах контрабанды леса в Украине

Только за полгода ведомство возбудило дело о незаконном перемещении лесоматериалов на 35 млн грн

Государственная фискальная служба (ГФС) по итогам первого полугодия 2018 года возбудила 39 дел о незаконном перемещении лесоматериалов на 35 млн грн. Такую информацию контролирующее ведомство обнародовало в понедельник, 23 июля.

"За прошлый год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины. В страны ЕС с начала года вывезено почти 660 тыс. тонн топливной древесины. При этом более 90% такого товара экспортируют государственные предприятия – лесные хозяйства", – отметил и.о. заместителя главы ведомства Виктор Кривицкий.

В ГФС сообщили, что по итогам минувшего года возбуждено 163 дела о нарушении таможенных правил на сумму 20 млн грн.

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Таможенники уточнили, что реализация за границу Украины в таможенном режиме экспорта лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов допускается при наличии сертификата о происхождении, поэтому основной риск в ходе экспорта лесоматериалов представляют собою недостоверные ведомости в таком сертификате.

Поэтому ГФС поддерживает создание единой информационной системы об обороте древесины, которая должна заменить бумажную систему сертификации, отмечается в сообщении.

Отметим, 23 июля президент Украины Петр Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса – законопроект о защите украинских лесов возвращен в парламент с предложениями президента.

Президент Петр Порошенко в свое время заявил, что единая государственная система учета древесины должна быть распространена на все без исключения лесные угодья. Каждое бревно, или партия древесины должна иметь специальную бирку. Президент подчеркнул необходимость внедрения электронной системы контроля за оборотом древесины.