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Жесткий карантин фактически остановил импорт в Украину

16 июня, 14:30

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В Минфине акцентировали, что в апреле и мае 2020 года границы были закрыты из-за карантина

Украина, где недавно отметили успехи в борьбе с контрабандой на границе, за два последних месяца фактически ничего не импортировала. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов.

"В мае месяце и в апреле месяце импорта фактически не было. У нас границы были закрыты", – заявил глава Минфина.

Он объяснил, что это стало причиной невыполнения показателей таможенных поступлений.

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Министр напомнил, на данный момент 50% руководителей региональных таможен и две трети налоговых руководителей лишились своих должностей.

Как известно, из-за эпидемии коронавируса Кабинет министров 12 марта ввел карантин на три недели. С 17 марта правительство запретило все международное пассажирское сообщение как воздушным, так и наземным транспортом. 18 апреля прекратились железнодорожные, авиационные и автобусные пассажирские перевозки внутри страны. Позже карантин был продлен до 22 мая. По истечении указанного срока в стране начал действовать адаптивный карантин, который продлится до 22 июня.

Напомним, новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает продолжение реформы налоговой и таможенной служб, которая уже запущена в Украине и поддерживается властями.

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"Предусматривается реализация ряда структурных реформ. В частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц", – ранее заявил министр Марченко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский намерен жестко бороться с контрабандистами.

А на таможне, благодаря новаторским подходам, недавно обновили интерактивный портал импортно-экспортных операций. И теперь на новом портале можно увидеть объемы товаров, которые Украина покупает или продает за границу, не только в валюте (гривне или долларе), но и в других единицах измерения (штуках; килограммах, граммах, литрах; метрах, метрах квадратных и кубических).

В студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, заявил, что знает, как надо бороться с контрабандой:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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граница таможня карантин импорт Минфин бюджет-2020

Источник: Сегодня

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