Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,97
27,47

Таможня по-европейски: Рада приняла закон о режиме совместного транзита

12 сентября, 15:49

Документ внесли в Раду 29 августа и 12 сентября одобрили в двух чтениях

Верховная Рада в четверг, 12 сентября, приняла за основу и в целом законопроект № 1082 "О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы".

Документ, который поступил в парламент 29 августа и был отмечен президентом Владимиром Зеленским как неотложный, рассматривали по сокращенной процедуре. В первом и втором чтениях его поддержали по 333 народных депутатов.

Реклама

"Принятие проекта закона обосновывается необходимостью имплементации в национальное законодательство Украины положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами", – говорится в пояснительной записке.

В ней также сказано, что государство получит в режиме реального времени обмен таможенной информацией с 35 странами европейского региона и повысит эффективность использования системы анализа рисков.

В тренде
Рада ввела штрафы за перегруженные фуры: сколько грозит нарушителям

Новости "Сегодня" писали, что в апреле 2019 года предыдущий состав Рады одобрил в первом чтении законопроект "О режиме совместного транзита" (№ 9532), после чего его решили дорабоать. В Минфине тогда назвали документ "революционным".

Отмечалось, что новые правила должны приблизить украинское законодательство в таможенной сфере к правилам Европейского Союза и создать "систему общего транзита с ЕС", что зафиксировано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Верховная Рада ЕС транзит таможня законы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сборЭкономика
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление Кабмина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление КабминаЭкономика
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика
Пенсия
Пенсия "в один клик": появилась подробная инструкцияЭкономика

Новости партнеров

Loading...