Таможня по-европейски: Рада приняла закон о режиме совместного транзита

Документ внесли в Раду 29 августа и 12 сентября одобрили в двух чтениях

Верховная Рада в четверг, 12 сентября, приняла за основу и в целом законопроект № 1082 "О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы".

Документ, который поступил в парламент 29 августа и был отмечен президентом Владимиром Зеленским как неотложный, рассматривали по сокращенной процедуре. В первом и втором чтениях его поддержали по 333 народных депутатов.

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"Принятие проекта закона обосновывается необходимостью имплементации в национальное законодательство Украины положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами", – говорится в пояснительной записке.

В ней также сказано, что государство получит в режиме реального времени обмен таможенной информацией с 35 странами европейского региона и повысит эффективность использования системы анализа рисков.

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Новости "Сегодня" писали, что в апреле 2019 года предыдущий состав Рады одобрил в первом чтении законопроект "О режиме совместного транзита" (№ 9532), после чего его решили дорабоать. В Минфине тогда назвали документ "революционным".

Отмечалось, что новые правила должны приблизить украинское законодательство в таможенной сфере к правилам Европейского Союза и создать "систему общего транзита с ЕС", что зафиксировано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

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