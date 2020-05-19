Таможня запустила новый портал: кому и чем он будет полезен

Государственная таможенная служба Украины, из которой недавно уволили руководителей ряда региональных таможен, обновила интерактивный портал импортно-экспортных операций. Об этом сообщила пресс-служба Новой Таможни.
На новом портале можно увидеть объемы товаров, которые Украина покупает или продает за границу, не только в валюте (гривне или долларе), но и в других единицах измерения (штуках; килограммах, граммах, литрах; метрах, метрах квадратных и кубических).
Как сообщили в пресс-службе таможенной службы, в целом можно найти информацию по 26 единицам измерения.
"Отныне вы можете искать информацию по конкретному товару, который Украина импортирует или экспортирует", – сказано в сообщении.
Этот проект Таможенная служба реализовала благодаря поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Минфине рассказали о доходах госбюджета. В частности, от таможни в общий фонд госбюджета поступило 19,6 млрд гривен.
Недавно уволенный с должности руководителя таможенной службы Максим Нефьодов считает, чтонесколько просевшие показатели таможнисвидетельствуют не о меньшей эффективности работы службы, их причины в ином – в ревальвации гривни и низкой инфляции, которые пришли на смену постоянной девальвации гривни и высокой инфляции.
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