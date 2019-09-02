TANAP против "Турецкого потока": как азербайджанский газ бьет по России

Фото: "Газпром"

Азербайджанский природный газ с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, который по трубопроводу TANAP поставляют в Европу и Турцию бьет по российскому газопроводу "Турецкий поток".

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

Он напомнил, что TANAP был запущен в эксплуатацию 1 июля и сейчас его пропускная способность составляет 16 млрд кубометров в год. Запасы Шах-Дениз оцениваются в 1,2 триллиона кубометров.

На фоне падения спроса и цен на российский газ в Европе, где осуществляется стремительная экспансия сжиженного газа из США, уже занявшего 20% рынка, давний и постоянный клиент России на "голубое золото" Турция резко сократила импорт, пишет эксперт.

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За первое полугодие 2018 года Россия экспортировала в Турцию 12,7 млрд кубометров газа, в 2019-м – было поставлено чуть более 8 млрд м³

Таким образом, падение цен на газ до 120 долл. (в Нидерландах) – 130 долл. (на хабе NBP в Великобритании) за 1 тыс. кубометров, вместо рассчитываемых "Газпромом" 240-250 долл., снижение спроса и появление такого конкурента как TANAP уже сулят российской монополии убытки в 2019 в 7 млрд. И дальше убытки будут только расти, подчеркивает эксперт.

Он объяснил, что если сейчас TANAP будет поставлять газ по формуле 10 млрд кубометров для клиентов в ЕС и 6 млрд кубометров – для Турции, то в перспективе его пропускную способность хотят расширять до 23 млрд кубометров в год к 2023 и 31 млрд кубометров – к 2026-му.

Более того, в Евросоюзе возобновились переговоры о закупках газа из Туркмении. Вопрос об этих поставках был поднят в ходе Каспийского экономического форума. И речь идет о заинтересованности в поставках до 30 млрд кубометров газа в год. Уже известно, что в проекте этих поставок участвуют немецкие Edison Technologies GmbH и MMEC Mannesmann GmbH, французская Air Liquide и китайская Sinopec.

"Не удивлюсь если при 100-процетной востребованности поставок по TANAP, объём может быть увеличен за счет строительства дополнительных веток до 60 млрд кубометров", – подчеркивает Александр Коваленко.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как падение цены газа бьет по России, ведь "Газпром" заложил в бюджет цену газа в размере 250 долл. за 1 тысячу кубометров, однако она упала до 120 долл.

Ранее новости "Сегодня" писали со ссылкой на Злого Одессита, что Россия потеряла 10 млрд долларов на торговой войне США и Китая.

Также сообщалось, что санкции Запада бьют по России: она не может бурить на крупнейшем в мире газоконденсатном месторождении.

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