Тариф на электроэнергию для населения нужно повышать – эксперт

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Тарифы на электроэнергию для населения нужно выравнивать с тарифами для промышленности, в перспективе это может обеспечить снижение цены на ток.

Об этом заявил эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокоп в эфире канала "Хвиля".

Эксперт отметил что через возложение государством на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" спецобязательства по продаже дешевой электроэнергии населению проигрывают все, в том числе и населения, поскольку крупные генерирующие компании фактически исключены из рынка.

"Проигрывают все, кроме населения, платежку получают ниже, но по факту, получают высокую цену продукции, эти все макроэффекты, так как импорт и замена национального производства – это и давление на национальную валюту, на платежный баланс и все остальные. Здесь одной рукой пытаемся сделать хорошо, а другой даем такую ​​оплеуху всем", – сказал Прокип.

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Он отметил, что тарифы на электроэнергию для населения нужно поднимать, как минимум, до уровня тарифов на ток для промышленных потребителей. А незащищенным слоям населения предоставлять субсидии.

"Фактически по всем правилам цены для населения и промышленности должны быть одинаковыми. А вообще даже еще выше, потому что промышленность – это преимущественно оптовый покупатель. Тот, кто покупает больше, всегда получает какую-то скидку. А население с особым графиком, то есть с пиками, должно платить по всем правилам высокую цену. А те уже, кто не может себе позволить заплатить такую ​​цену, им нужно компенсировать какими-то монетизируемыми субсидиями", – пояснил Прокоп.

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Он привел пример рынка электроэнергии Словакии, схожего по структуре с рынком Украины, где тарифы для населения и промышленности одинаковые, и у них цена на электроэнергию ниже, чем в Украине.

"Ситуация в Словакии, что у них тоже более 50% энергии – это "атомка". 30% – это уголь. И остальная – возобновляемая. Но паритет цен для населения и промышленности другой. И получается так, что они с очень сходной структурой производства электроэнергии очень часто имеют более низкую цену. А мы за счет того, что дешевую генерацию исключили из рынка, не пускаем ее, имеем соответственно более высокую цену", – сказал Прокоп.

Ранее сообщалось, что эксперты призывают власти отменить субсидирование и перейти к рыночным ценам на электроэнергию.

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