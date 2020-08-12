Тарифная политика на транспорте должна формироваться в интересах экономики и граждан, – Гусак

По словам эксперта, сегодня транспортные монополии представляют несбалансированные инвестиционные и финансовые планы

Ключевой задачей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ), является формирование тарифной политики на транспорте в интересах экономики и граждан. Об этом глава совета Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак написал в блоге для портала GMK Center, сообщает "Гордон".

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"Прежде всего важно, чтобы тарифы субъектов естественных монополий на рынках транспортных услуг были экономически обоснованными. Регулятор должен разработать тарифные методики, которые исключали бы проблему с кросс-субсидированием и фискализации тарифов. Ведь прозрачное формирование тарифов на услуги монополий в сфере транспорта будет способствовать развитию свободного и привлекательного для инвестиций рынка транспортных услуг", – написал он.

По словам эксперта, сегодня транспортные монополии представляют несбалансированные инвестиционные и финансовые планы.

"Если НКРТ будет независимой от министерства, то ее члены по крайней мере будут ставить больше вопросов: а вообще нужна эта инфраструктура; будет ли она строиться там, где необходимо или за те средства, которые нужно; нормальная ли заложена стоимость? Поэтому считаю, если эта комиссия будет независимой хотя бы от министерства инфраструктуры, это будет на пользу взвешенному, сбалансированному принятию решений", – заявил Гусак.

Он отметил, что "в целом" федерация поддерживает создание Нацкомисии, однако "процесс затянулся". "В течение многих лет нам приходится участвовать в дебатах и обсуждении различных тарифов, различных подходов к тарифообразованию", – добавил он, призвав к созданию независимого органа.

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Законопроект №3927, который предусматривает создание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта, зарегистрировали в Верховной Раде 22 июля. Кабмин одобрил этот проект закона в декабре 2019 года.

В случае создания комиссия будет устанавливать тарифы и регулировать цены на услуги, которые предоставляют субъекты естественных монополий в сфере транспорта и субъекты хозяйствования на смежных рынках.

Европейская бизнес-ассоциация выступала с критикой законопроекта. Предложенная модель финансирования НКРТ ставит под сомнение независимость регулятора, а значит, должна быть пересмотрена, заявляли в ассоциации.

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