"Тарифы исчезнут": британский экономист нашел серьезную выгоду Brexit для Украины

Лайонс уверен, что выход Великобритании из ЕС может произойти и без сделки с Брюсселем

/ Фото: Flickr

После выхода Великобритании из ЕС у Украины появится больше возможностей наладить аграрный экспорт в Соединенного Королевство. Такое мнение озвучил один из идеологов "жесткого" Brexit экономист Джерард Лайонс в интервью "Европейской правде". Лайонс ранее был назван одним из самых влиятельных аналитиков мировой экономики по версии The Times.

Экономист объяснил, что после Brexit тарифная политика Лондона изменится, а агросектор перестанет быть настолько защищенным от импорта.

"После выхода из состава ЕС должны исчезнуть до 87% существующих тарифов, так как в Соединенном Королевстве нет производителей этих продуктов, а соответственно – некого защищать. <...> Это должно быть очень важным для Украины, которая является экспортером аграрной продукции. ЕС, когда заключает соглашения о торговле, уделяет едва не наибольшее внимание аграрному сектору. Этот сектор является наиболее защищенным. Зато Соединенное Королевство будет более открыто, поскольку для него не столь важно защищать собственный аграрный сектор", – считает Лайонс.

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Специалист уверен, что Великобритания станет глобальным игроком, "не обремененным ЕС".

"В том числе, это должно пойти на пользу украинскому-британским торговым отношениям и стать благом для украинского экспорта. Особенно в случае так называемого "жесткого Brexit", - счиатет Лайонс.

Напомним, Великобритания не успевает договориться с ЕС об условиях Brexit до 31 октября – даты, на которую назначен выход королевства из Евросоюза. Премьер-министр Борис Джонсон уверял, что Лондон готов к выходу из ЕС и без соглашения с Брюсселем (т.н. "жесткий Brexit"). В противовес Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, который не допускает Brexit без сделки и обязывает правительство просить Брюссель о новой отсрочке.

Что касается агроэкспорта, то сейчас Украина возглавляет рейтинг по темпам его роста в ЕС. В июле 2019 года украинские аграрии нарастили экспорт в ЕСна 61,6% по сравнению с июлем-2018 – с 317 млн евро до 512 млн евро.

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