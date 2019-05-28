Тарифы на газ будут расти, банки наращивают прибыльность: итоги дня

В обращение вводятся новые купюры в 100 и 200 евро, а телеканал HBO заработал 3 млрд долларов на "Играх престолов"

Общество

4 раза за прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Сумму дохода в 1 млн грн и более по результатам нынешней кампании декларирования в Киеве указали 2941 человек, это на 25% больше, чем в прошлом году. Эти лица задекларировали 36,51 млрд грн, что на 73% больше, чем в прошлом году. Они должны заплатить налог на доходы физических лиц на сумму 1,93 млрд грн и 270 млн грн военного сбора.

Wizz Air отсрочил на месяц запуск нового рейса Киев – Лейпциг. Полеты начнутся с 9 августа, а не 5 июля, как планировалось ранее.

Вырос на 25,6% размер среднедневного пособия по беременности и родам, финансируемого Фондом социального страхования, в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 245 грн. В среднем продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней. В таком случае средняя сумма помощи от фонда составляет 30,9 тыс. грн.

Харьковская область стала первой среди областей Украины в рейтинге социально-экономического развития в 2018 году по версии Кабмина. На втором месте Ривненская область, на третьем – Винницкая. Закрывают пятерку первых Днепропетровская и Черновицкая области. Самую низкую строчку рейтинга занимает Луганская ОГА. За ней – Донецкая, Черниговская, Одесская и Николаевская области. Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов был начато в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях.

Почти на 740 млн грн из прогнозируемых 1,1 млрд грн получили с начала этого года украинцы "теплых кредитов", сообщили в Госэнергоэффективности.

Вырастут на 20% тарифы на природный газ для населения в 2020 году. Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития. Газ подорожает на 15% в 2021 году, на 10% в 2022 году.

Экономика

Ослабил на 8 копеек до 26,41 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 29 мая по сравнению с предыдущим банковским днем, 28 мая.

Составил 1,719 млрд грн дефицит государственного бюджета за январь-апрель, что в 12 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом сводный бюджет (государственный и местные) за этот период выполнен с профицитом в 17,623 млрд грн, что в 531 раз выше прошлогоднего показателя.

18,1 млрд грн чистой прибыли получили в январе-апреле платежеспособные банки. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 10,7 млрд грн. Доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% до 77 млрд грн, тогда как расходы – на 20% до 59 млрд грн.

Замедлится до 2,7 с 3,3% в прошлом году рост ВВП в 2019 году при снижении инфляции до 7,6 с 9,8%. Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе, который 28 мая обнародовало Министерство экономического развития и торговли .

Фонд гарантирования вкладов ликвидировал Интербанк 24 мая внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения ПАО КБ "Интербанк" как юридического лица.

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом: "Креди Агриколь", "ПроКредит" и "Правэкс" – на уровне "B-". Прогноз по рейтингам всех трех банков – стабильный.

Украина поднялась с 13-го на 12-е место в списке мировых производителей стали, говорится в рейтинге Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel). В апреле украинские металлургические предприятия увеличили на 12,6% производство стали по сравнению с апрелем предыдущего года – до 1,94 млн тонн. Всего в рейтинге 64 страны.

Приватбанк подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля, которым тот удовлетворил иск бывшего собственника Игоря Коломойского и отменил решения о выводе неплатежеспособного банка с рынка с участием государства. Также банк обжаловал отмену судом решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Переместятся на международные торговые платформы Bloomberg и Refinitiv первичные размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины до конца второго квартала, а вторичный рынок будет сосредоточен на международной торговой платформе до конца года. Сейчас основная вторичная торговля ОВГЗ происходит на украинских фондовых биржах. Ее оборот в первом квартале этого года составил почти 40 млрд грн, тогда как объем размещения на первичном рынке – до 60 млрд грн.

Поступило 951,7 млн грн за апрель на счета ликвидируемых банков, из них 851,8 млн грн – от продажи активов этих банков. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц. По объемам поступлений от реализации активов в апреле лидировали банки: ВТБ – 372,3 млн грн; "Дельта" – 186,6 млн грн и "Киевская Русь" – 90,5 млн грн.

Мир

Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Курц провел на своем посту всего 525 дней. Это самый короткий срок главы правительства Австрии и это первый случай в послевоенной истории страны, когда кабинет министров отправили в отставку. Выборы должны состояться в сентябре. Днем ранее парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству.

Новые купюры в 100 и 200 евро вводятся в обращение 28 мая. Банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро. Обновленные купюры снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме того, они содержат голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Ранее были обновлены купюры в 5, 10, 20 и 50 евро.

На 6,4% больше в годовом выражении суммарно произвели стали в апреле 64 страны, входящие в рейтинг Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel) – 156,67 млн т. Всего в рейтинге 64 страны. Рейтинг возглавляют: Китай – 85,03 млн т, рост на 12,7%; Индия – 8,78 млн т, рост на 1,5% и Япония – 8,65 млн т, падение на 0,8%.

Превысила 39 градусов по Цельсию температура воздуха на японском острове Хоккайдо. За прошлую неделю в больницы были доставлены 2053 человека с тепловым ударом, четверо из них умерли. Количество пострадавших было в четыре раза больше, чем неделей ранее. Около 40% пострадавших были в возрасте 65 лет и старше,но 537 человек – в возрасте до 18 лет.

Заработал не менее 3 млрд долларов с момента выхода первой серии "Игры престолов" телеканал HBO на подписке. Только последний сезон принес каналу 528 млн. Эти цифры являются абсолютным рекордом в мире телевидения.

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