Тарифы на отопление должны быть снижены уже в декабре – Зеленский

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре. Об этом президент сказал во время совещания по вопросу снижения тарифов.

"Самое главное: люди должны получить платежку за декабрь, и там должны быть уже снижены (цены)", - сказал Зеленский.

В свою очередь Гончарук отметил, что для снижения тарифов на тепло необходимо принять соответствующий закон.

"У нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от президента внести как безотлагательный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится", - сказал Гончарук.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что "людям главное понимать, что не буде выше, а будет меньше".

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Гончарук отметил, что "не выше уже точно". По словам премьера, благодаря законопроекту тариф должен снизиться на 80-130 гривен, или на 10-15%, однако не уточнил, по сравнению с чем.

Также премьер добавил, что на эту зиму потребители защищены от роста тарифов.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения на уровне 8 тыс. гривен за тысячу кубических метров, что позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

"Этой зимой украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Соответственно, решение сегодня – гарантированная цена на газ – мы на заседании приняли. У нас полное понимание с компанией "Нафтогаз", и мы договорились о том, что на период отопительного сезона мы эту цену точно обеспечим", – сказал Гончарук.

Так, цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

Как сообщалось, в апреле 2019 года цена на газ как товар для населения превышала 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, однако с мая голубое топливо стало дешеветь. В ноябре стоимость газа для населения составляет 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов. Конечный тариф на газ различается в зависимости от региона из-за разной стоимости транспортировки топлива и разных наценок газсбытов.

А о том, как украинцы, обогревающие свои дома газом, могли сэкономить, купив его дешевле по акции "Нафтогаза", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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