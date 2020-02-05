Тарифы на воду тоже вырастут: названа причина подорожания

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Тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение могут увеличиться в пределах 20%, однако не во всех областях. Решение о росте тарифов рассмотрели на заседании Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг во вторник, 4 февраля.

И если жителям Киева уже сообщили о том, что тариф на холодную воду повысится на 10,4% и составит 22,99 грн, то сколько придется платить в других городах, пока непонятно.

Чиновники обещают обнародовать информацию о стоимости воды через несколько дней.

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Предварительно причиной увеличения тарифов они называют рост зарплат сотрудников водоканалов, которые закладывают в структуру тарифа на воду (якобы треть тарифа идет на зарплаты работникам).

Поскольку зарплата украинцев выросла и, по данным Госстата, в декабре 2019 года составила в среднем 12 264 гривен, то изменился и тариф. А из-за того, что в разных областях зарплаты отличаются, отличается и процент повышения тарифа.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в данных официальной статистики речь идет о так называемой брутто-зарплате, то есть без вычета налогов. В наших подсчетах – о нетто-зарплате, то есть на руки работники получают меньше на 19,5%: 18% – налог на доходы физлиц и 1,5% военный сбор. Поэтому средний украинец, работающий по найму, на самом деле положил в декабре 2019 года в кошелек всего 9 872 гривен.

Также мы сообщали о том, что массовое неудовольствие у украинцев вызвали суммы в платежках, которые они получили в январе. Сайт "Сегодня" разобрался в вопросе и подготовил материал на эту тему: "Цена на газ: как новая формула скажется на платежках украинцев".

Напомним, в Винницкой области мужчина снял ролик об огромном счете за газ, который он получил, хотя не прожил в новом доме ни дня. На видео, которое он выложил в Facebook, Вадим Когут показал газовый счетчик, который зафиксировал, что газ мужчина не использует, а также счет за газ – в квитанции указана плата 385 гривен в месяц.

А новости "Сегодня" выяснили, что подобная проблема может возникнуть у многих украинцев, которые работают за границей.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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