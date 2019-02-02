Тарифы, пособия, задолженности и выплаты: что изменилось за неделю

В Украине безработным теперь будут платить больше, но зато выросли цены на воду

Фото: Сергей Николаев

Тарифы, пособия, задолженности и выплаты: что изменилось за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47e/f47/5c547ef472169.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47e/f47/5c547ef472169.jpg 2019-02-02T12:30:00+02:00 Экономика В Украине безработным теперь будут платить больше, но зато выросли цены на воду

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Украинцам бесплатно установят счетчики газа

Установка счетчиков газа будет бесплатной для украинцев: Кабмин дал поручение "Нафтогазу" обеспечить 100% домохозяйств Украины счетчиками газа. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать – кто и сколько потребляет реально, а не списывать друг на друга. Нужен счетчик. У нас есть домохозяйства, в которых счетчика нет. Чья это задача? Поставщика газа! ... В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть", - заявил Гройсман перед принятием правительством соответствующего решения.

Контроль за выполнением этой рекомендации возложили на Министерство энергетики и угольной промышленности. При этом глава ведомства Игорь Насалик уже подсчитал, что завершение установки счетчиков газа за счет "Нафтогаза" может обойтись в 2,5 млрд гривен. При этом министр считает вполне реальной установку 400-500 тысяч счетчиков газа в месяц.

"Я не могу сказать точно, потому что это 3,3 миллиона потребителей, но это порядка 2,5 млрд гривен", – сказал Насалик.

По словам министра, устанавливать счетчики планируется за счет "Нафтогаза", причем предполагается скорректировать финплан компании.

"Для этого могут быть уменьшены налоги "Нафтогаза" на эту часть", - добавил Насалик.

По словам министра, после завершения установки счетчиков газа всем домохозяйствам страны о понятии "норма потребления газа" можно будет забыть.

В Киеве подорожала холодная вода

С 1 февраля вступило в силу решение Национальной комиссии Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг о повышении тарифа на воду на 11,4% в Киеве. Решение НКРЭКУ было опубликовано в "Урядовому кур’єрі".

"Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева были повышены на 11,4% до 20,3 гривны за кубометр", – отметили в комиссии.

В "Киевводоканале" ранее заявили, что тариф на водоснабжение и водоотвод для потребителей Киева составит 20,832 грн (в т. Ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м; тариф на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению (с использованием внутридомовых систем) – 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м.

Как известно, тарифы повышались на 17-20% в октябре 2018 года. В период с 14 по 31 октября 2018 централизованное снабжение и отвод холодной воды повысился до 19,596 грн за 1 кубометр (+17,2%), а централизованное водоотведение – до 9,504 грн за 1 кубометр (+20,3%).

Украинцы задолжали по оплате услуг ЖКХ 55 миллионов

Украинцы заметно нарастили долги за "коммуналку": задолженность по оплате услуг ЖКХ к концу декабря 2018 года достигла 55,6 млрд грн. Это на 7,9 млрд гривен больше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом на конец декабря 2017 года украинцы были должны за жилищно-коммунальные услуги 32,3 млрд гривен. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд гривен. Всего за 2018 год уровень оплаты населением за ЖКУ составил 80,6%.

Уже традиционно хуже всего украинцы оплачивают услугу газоснабжения. В частности, на конец декабря 2018 года задолженность составила:

за поставки природного газа – 26,4 млрд гривен;

за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 16,7 млрд гривен;

за содержание домов и придомовых территорий – 4 млрд гривен;

за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 3,1 млрд гривен;

за вывоз бытовых отходов – 0,6 млрд гривен;

за поставки электроэнергии – 4,8 млрд гривен.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2018 года составляли 2292,8 грн.

При этом в декабре 2018 года население заплатило за жилищно-коммунальные услуги 10,7 млрд гривен (58,3% начисленных за этот период сумм), за поставку электроэнергии – 3,2 млрд грн (120,5%).

Украинские семьи могут получать возмещение за услуги няни

Украинские семьи, в которых родились дети, получают финансовую помощь от правительства в размере 41 280 грн, с 2019 года в стране появился новый вид социальной помощи – "муниципальная няня". Об этом информирует пресс-служба Кабинета Министров в среду, 30 января.

В сообщении сказано, что сначала семья получает одноразовую помощь 10 320 грн, а остальные средства выплачиваются равными частями в течение 36 месяцев.

"В течение трех лет декретного отпуска государство также ежемесячно платит за маму единый социальный взнос, который увеличивает ее страховой стаж", – говорится в нем.

Социальная помощь "муниципальная няня" привязана к прожиточному минимуму для детей и с начала года составляет 1626 грн.

"Кроме ежемесячных 860 грн выплат на ребенка, семья сможет безвозвратно ежемесячно получать еще 1626 грн на возмещение услуги няни. На это правительство в государственном бюджете заложило 500 млн грн", – сообщает пресс-служба Кабмина.

Помощью смогут воспользоваться 25 тыс. семей.

Стал известен максимальный размер пособия по безработице в Украине

Безработные в Украине могут получать помощь от государства от 610 грн для лиц без стажа работы до 7700 грн для лиц с высокой зарплатой и выслугой лет.

Соответствующее заявление на фоне роста безработицы в стране сделал исполняющий обязанности главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко во время пресс-конференции во вторник, 29 января.

"Если человек потерял работу и нет средств к существованию, он имеет право на выплату. На сегодняшний день такая помощь самая высокая – это 7700 грн, и для тех, кто не имел ни дня стажа работы, – это 610 грн. Разрыв довольно большой", – сказал глава службы.

Ярошенко уточнил, что объем помощи зависит от размера зарплаты до увольнения и стажа работы.

При этом он добавил, что численность занятого населения Украины в 2018 году выросло на 185 тыс. человек – до 16,4 млн человек, а уровень занятости – с 56,3% до 57,2%.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Украине увеличился минимальный размер пособия по безработице. Для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы, он увеличился с 1440 грн до 1630 грн. А для лиц, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и зарплаты – с 544 грн до 610 грн. Выплата пособия может длиться не более 360 дней в течение двух лет.

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