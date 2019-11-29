Технические консультации по газу ЕС-Украина-Россия неожиданно перенесли – СМИ

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Технические консультации по газу в формате ЕС-Украина-Россия, которые должны были пройти 29 ноября в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. Об этом сообщил источник в Еврокомиссии.

"Технические консультации перенесены на следующую неделю", - сказал он, не пояснив причин переноса встречи.

Экспертные консультации должны были предшествовать министерской встрече по газу, которая запланирована на начало декабря. Однако теперь, как ожидается, консультации на уровне министров вряд ли пройдут на следующей неделе, так как сторонам нужно к ним подготовиться.

Последняя трехсторонняя министерская встреча прошла 28 октября в Брюсселе, она не принесла практических результатов. С тех пор прошло уже два раунда консультаций на уровне экспертов, по итогам которых стороны признают наличие серьезных расхождений в позициях.

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Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал крайнюю дату для заключения нового контракта с Москвой.

В Кремле тем временем заявили, что сейчас идет обмен коммерческими предложениями между "Нафтогазом" и "Газпромом".

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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