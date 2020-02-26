Технический провайдер ООО "Айти Солюшенс" получил статус оператора услуг платежной инфраструктуры

Им стала компания IT Solutions / ООО "Айти Солюшенс" – технический вендор электронного кошелька LeoWallet и других разработок процессинговой компании LeoGaming. Об этом пишет UA NEWS.
Что такое оператор услуг платежной инфраструктуры?
Это статус от финансового регулятора, который позволяет предоставлять услуги процессинга, клиринга, операционных информационных и других технологических функций, касающихся перевода средств.
Какие новые возможности?
ООО "Айти Солюшенс" получает доступ к широкому спектру возможностей, среди которых:
- Техническое обеспечение интернет-эквайринга и p2p-переводов;
- Широкое использование электронных денег;
- Платежный процессинг для банков и небанковских финансовых учреждений;
- Клиринг как по карточным операциям, так и по операциям денежных переводов.
"С момента основания "Айти Солюшенс" работали с другими операторами услуг платежной инфраструктуры как платежный интегратор для наших клиентов. Теперь у нас появилась возможность осуществлять большинство финансовых операций самостоятельно. Это открывает массу новых возможностей для нашего бизнеса", – прокомментировал директор ООО "Айти Солюшенс" Дмитрий Палиенко.
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IT Solutions (ООО "Айти Солюшенс") – технический провайдер, работающий на рынке платежных услуг с 2017 года. Компания имеет сертификат безопаности PCI DSS 3.2. самого высокого уровня (level 1).
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Основная сфера работы IT Solutions – транзакционный бизнес. Компания является техническим вендором для электронного кошелька LeoWallet и других разработок процессинговой компании LeoGaming, а также работает с другими финансовыми компаниями Украины по части технического сопровождения их платежных операций.
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